आई बाहेर गेली असताना सावत्र बापाकडून अत्याचार, ७ वर्षांच्या चिमुकलीने चावा घेत करून घेतली सुटका

छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज महानगर परिसरातील तिसगाव येथील खवडा डोंगर भागात सात वर्षीय मुलीवर सावत्र वडिलाने अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. मुलीच्या प्रसंगावधानामुळे आणि शेजाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे मोठी अनर्थ टळली. संबंधित कुटुंब तिसगाव येथील खवडा डोंगर परिसरात वास्तव्यास आहे. पीडित मुलगी ही आईच्या पहिल्या पतीपासून झालीय. आईने दुसरे लग्न केले आहे. आई व सावत्र वडील दोघेही मजुरीचे काम करतात..घटनेच्या दिवशी आई कामानिमित्त बाहेर गेली असताना मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या सावत्र वडिलाने मुलीला घरात एकटी पाहून तिचे कपडे काढून तिला मांडीवर बसवलं. त्यानंतर अश्लील कृत्य करण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप आहे. मुलीने आरडाओरड केली तरीही त्याने सोडले नाही. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मुलीने सावत्र वडिलाच्या हाताला चावा घेतला आणि संधी साधून तेथून पळ काढला..Chh. Sambhajinagar: आठवीतील विद्यार्थीनीनं संपवलं आयुष्य, आई-वडील मजुरीला गेले असताना उचललं टोकाचं पाऊल.मद्यधुंद अवस्थेमुळे आरोपीला तिचा पाठलाग करता आला नाही. मुलगी थेट शेजाऱ्यांच्या घरी धावत गेली. परिसरातील महिलांनी एकत्र येत आरोपीला पकडून चोप दिला व तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वीही संबंधित व्यक्तीकडून संशयास्पद प्रकार घडत असल्याची चर्चा होती..घटनेची माहिती मिळताच वाळूज एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. मुलीला ताब्यात घेऊन पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. मुलीच्या अंगावर जखमा आढळून आल्या असून शरीरावर चावा घेतल्याच्या खुणा असल्याचे समोर आले आहे..याप्रकरणी वाळूज एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात पॉस्को अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक सुषमा पवार हे करीत आहे आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच मुलीला संरक्षणासाठी बालकल्याण समितीकडे सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.