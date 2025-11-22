Illegal Mining Cases: तहसील कार्यालयातून जप्त हायवा चोरीला

छत्रपती संभाजीनगर : एकीकडे यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याला गौण खनिज करातून दीडशे कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट दिले असून अद्याप केवळ २५ टक्केच वसुलीचे उद्दिष्ठ प्रशासनाने गाठले आहे..असे असतानाच दुसरीकडे चक्क गुन्हा दाखल करून जप्त केलेला हायवाच चोरीला गेल्याचा प्रकार समोर आला. गौण खनिज विभागाने आजवर १०५ वाहने, दोन यंत्रसामग्री जप्त करत १५ गुन्हे दाखल केले आहेत..गौण खनिजाने अवैध उत्खनन, चोरटी वाहतूकप्रकरणी गंगापुरात १, वैजापुरात ३, छत्रपती संभाजीनगर शहरात १, कन्नड ३, सिल्लोड व सोयगावात प्रत्येकी १, तर फुलंब्रीत ५ असे एकूण १५ गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..कारवाईनंतर घडला प्रकारअपर तहसील कार्यालयाच्या पथकाने सातारा परिसर गट क्रमांक १६ परिसरात १२ नोव्हेंबर रोजी वाळूची बेकायदा वाहतूक करणारा हायवा (एमएच २० ईएल ६०५८) पकडला होता. चालकाकडे वाळू वाहतुकीबाबत कागदपत्रे आढळून न आल्याने वाहन ताब्यात घेत पंचांसमक्ष जप्ती पंचनामा करत दोन ब्रास वाळूसह वाहन तहसील कार्यालय परिसरात उभे केले. .Nashik Mahavitaran : वीजचोरांना मोठा झटका! नाशिक परिमंडळात महावितरणकडून १७ कोटी ११ लाखांचा दंड.दरम्यान, आठ हजार रुपये किमतीच्या वाळूसाठ्यासह २० लाख किमतीचा हायवा चोरट्याने लंपास केला. चोरीची ही घटना १२ ते १४ नोव्हेंबर दरम्यान घडल्याचे फिर्यादी असलेल्या ग्राम महसूल अधिकारी रघुनाथ काजे यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे १४ नोव्हेंबर रोजी चोरीची घटना समोर आल्यानंतर सिटी चौक ठाण्यात २० नोव्हेंबर रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली हे विशेष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.