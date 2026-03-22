Latur News: ‘नाटक-चित्रपट क्षेत्र मृगजळ’; मोहन जोशींचा नव्या पिढीला इशारा

लातूर: नाटक, चित्रपट ही कलाक्षेत्रे 'मृगजळा'समान आहेत. त्यामुळे नव्या पिढीने आपली योग्यता पाहूनच या क्षेत्रात उतरायला हवे. या क्षेत्रात स्वत:चे भांडवल असे काहीही नसते. त्यामुळे अनेकांना या क्षेत्राचा मोह पडतो. मात्र, श्रम, कौशल्य हे या क्षेत्रात येणाऱ्यांसाठीचे भांडवल असते, हे समजले पाहिजे. त्याची तयारी नसेल तर निराशेला सामोरे जावे लागते, असे मत ज्येष्ठ अभिनेते, नियोजित नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष मोहन जोशी यांनी व्यक्त केले. सरकारच्या विशेष कोट्यातून पडद्यामागील कलावंतांना घरे मिळावीत, यासाठी यापुढे झटणार आहे, असेही ते म्हणाले..अखिल भारतीय नाट्य परिषदेतर्फे होणाऱ्या आगामी अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मोहन जोशी यांची शुक्रवारी (ता. २०) निवड जाहीर झाली. या पार्श्वभूमीवर, 'सकाळ'ने त्यांच्याशी संवाद साधला. ''झटपट पैसा, प्रसिद्धी यामुळे नाटक, चित्रपट क्षेत्राकडे अनेकजण वळतात. पण, मेहनत घेण्याची तयारी अनेकांकडे नसते. बऱ्याच जणांना आपले संवादही पाठ होत नाहीत, अशी स्थिती आहे. असे असेल तर या क्षेत्राकडे वळू नये. हे क्षेत्र मृगजळ आहे. कित्येक माणसे येथे फरफटली. पुढे व्यसनांच्या आहारी गेली. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य वाया गेले. 'सुंदर असल्याने अभिनेता झाला', हे वाक्य बोलण्यासाठी सोपे असते. पण, अभिनेता होण्यामागे कष्ट काय असतात, हे अनेकांना माहिती नसते'', असे त्यांनी सांगितले.जोशी म्हणाले, ''नाटक, चित्रपट क्षेत्रांतील कलाकारांना सरकाच्या विशेष कोट्यातून बांधलेली घरे मिळतात.पण, पडद्यामागील कलावंतांना मिळत नाहीत. पडद्यामागील कलावंतांना बांधलेली घरे मिळावीत यासाठी नाट्य संमेलनाध्यक्ष या नात्याने झटणार आहे. पडद्यामागील कलावंत हे नाटकाचे खरे आधारस्तंभ असतात. नाटक उभे करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा असतो. काही अजूनही झोपडपट्टीत तर काही अतिशय छोट्याशा, भाडेतत्त्वावरील घरात राहतात. त्यामुळे त्यांना हक्काचा निवारा मिळाला पाहिजे, असे मला वाटते. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत सकारात्मक आहेत. त्यामुळे माझ्या प्रयत्नांना यश लाभेल.''.लेखन समृद्ध असेल, तर नाटक चालते''नाटक लहान शहरांत पोचत नाही, हे खरे आहे. कारण नाटकाचा खर्च खूप वाढला आहे. तुलनेत बुकिंग होत नसल्याने खर्च वसूल होत नाही. त्यामुळे त्या-त्या शहरांतील कलाप्रेमींनी प्रेक्षकांचा ग्रुप तयार करून नाट्यमहोत्सव घ्यावेत. नाट्यकलावंत, प्रेक्षक, वेगवेगळ्या संस्था यांनी मिळून असा पुढाकार घेतला तर नाटकांचे प्रयोग सर्व शहरांत होऊ शकतात. त्यामुळे नाट्यकलेलाही एक प्रकारचे नवे बळ मिळू शकते,'' असे सांगून जोशी म्हणाले, ''नाटकाच्या संहितेत दम असेल, लेखन समृद्ध असेल, विषय चांगला असेल तर नाटक चालते. 'एकच प्याला' हे नाटक आजही पाहिले तर ते कंटाळवाणे होत नाही. 'नटसम्राट' नाटक आजही भावते. त्यामुळे लोकांना आवडेल असे लेखन करायला हवे. त्यासाठी नवोदित नाट्यलेखकांनी आणखी तयार व्हायला पाहिजे. सध्या अशोक सराफ, प्रशांत दामले, संकर्षण कऱ्हाडे, उमेश कामत यांची नाटके गाजत आहेत. प्रेक्षकांना आवडणाऱ्या अशा बऱ्याच नाटकांची नावे सांगता येतील. कारण नाटक चांगले असेल तर प्रेक्षक आपोआप येतात, हा माझा अनुभव आहे.''."अक्कलकोटमधून लातूरच्या दिशेने प्रवास करीत असताना नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याची बातमी समजली. या निवडीमुळे आजवर नाट्यक्षेत्रात केलेल्या कामाचे खऱ्या अर्थाने चीज झाले, असे वाटते. कारण नाट्यक्षेत्रातील हे अतिशय उच्च व मानाचे पद आहे. राज्यात ठिकठिकाणी असलेल्या नाट्य परिषदेच्या शाखा सक्षम व्हाव्यात यासाठी प्रयत्नशील राहील."- मोहन जोशी, नियोजित नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष.