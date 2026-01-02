Students Protest : MPSC विद्यार्थ्यांचा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एल्गार, रस्त्यावर येत सरकारविरोधात केल्या घोषणाबाजी

Government Against Protest Students : छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांती चौकात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी ठिय्या आंदोलन केले. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, तसेच कंबाईन परीक्षांमधील (PSI, STI, ASO, SR) जागा वाढवाव्यात, यासह PSI परीक्षेसाठी वयोमर्यादा वाढवावी, अशी ठाम मागणी विद्यार्थ्यांनी केली..PSI परीक्षेत पात्र ठरूनही वयोमर्यादेमुळे अनेक विद्यार्थी संधीपासून वंचित राहत असल्याने वयोवाढ झालीच पाहिजे, अशी भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी घेतली. परीक्षांबाबत निर्माण झालेल्या गोंधळावर अद्याप शासनाने ठोस निर्णय घेतलेला नाही, असा जाब विचारत विद्यार्थ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली..Chatrapati Sambhajinagar Crime : लग्नाचं आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार; ओळखीनंतर जवळीक वाढली अन्..; 20 वर्षीय पीडिता गर्भवती राहताच....क्रांती चौकात हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनी एकत्र आल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. आंदोलनस्थळी ‘विद्यार्थ्यांवर अन्याय नको’, ‘PSI वयवाढ झालीच पाहिजे’, ‘राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकला’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत असून पुढील निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.