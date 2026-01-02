छत्रपती संभाजीनगर

Students Protest : MPSC विद्यार्थ्यांचा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एल्गार, रस्त्यावर येत सरकारविरोधात केल्या घोषणाबाजी

Chhatrapati Sambhajinagar Protest : MPSC विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रस्त्यावर उतरत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली असून आंदोलन तीव्र झाले आहे.
Government Against Protest Students : छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांती चौकात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी ठिय्या आंदोलन केले. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, तसेच कंबाईन परीक्षांमधील (PSI, STI, ASO, SR) जागा वाढवाव्यात, यासह PSI परीक्षेसाठी वयोमर्यादा वाढवावी, अशी ठाम मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

