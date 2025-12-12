MSBTE: उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन १८ दिवसांत पूर्ण; तंत्रशिक्षण पदविका परीक्षा, सव्वाचार लाख उत्तरपत्रिकांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया

छत्रपती संभाजीनगर : तंत्रशिक्षणाच्या पदविका हिवाळी परीक्षेत प्रविष्ट १ लाख १७ हजार विद्यार्थ्यांच्या ४ लाख २५ हजार उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले. १४ नोव्हेंबर ते ८ डिसेंबर केवळ अठरा दिवसांत परीक्षकांनी ऑनलाइन मूल्यांकन केले, अशी माहिती ‘एमएसबीटीई’च्या छत्रपती संभाजीनगर विभागीय मंडळाचे उपसचिव डॉ. देवेंद्र दंडगव्हाळ यांनी ‘सकाळ’ला दिली. .महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळातर्फे (एमएसबीटीई) छत्रपती संभाजीनगर विभागीय मंडळात नाशिक विभागातील धुळे, नंदूरबार, नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर तसेच मराठवाड्यातील आठ अशा १३ जिल्ह्यांचा समावेश आहे..या १३ जिल्ह्यांत एकूण ६६३ तंत्रशिक्षण संस्था असून पॉलिटेक्निकच्या १६१, फार्मसीच्या ३२१, नॉन एआयसीटीई संस्था अर्थात छोटे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम संस्था ९०, हॉटेल मॅनेजमेंट २ अशा ५७४ संस्थांतील विद्यार्थ्यांची परीक्षा ५ डिसेंबरला संपली. यावर्षी सर्व पदविका अभ्यासक्रमांचे ऑनलाइन मूल्यांकन होत आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार अठरा दिवसांत मूल्यांकनाची प्रक्रिया विभागातील ५४ सेंटरवर झाली..विभागीय मंडळात १३ जिल्ह्यांतील पॉलिटेक्निकचे १ लाख ९ हजार ९१९ विद्यार्थी आणि फार्मसीचे ८ हजार ८९८ पुनर्परीक्षार्थ्यांची परीक्षा २४५ केंद्रांवर झाली. उत्तरपत्रिकांचे ऑनलाइन मूल्यांकन १४ नोव्हेंबरला सुरू झाले होते. ८ डिसेंबरला सव्वाचार लाख सर्व उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम पूर्ण झाले. केवळ १८ दिवसांत हे मूल्यांकन पूर्ण झाले, असे विभागीय तंत्रशिक्षण विभागीय मंडळाचे उपसचिव डॉ. देवेंद्र दंडगव्हाळ यांनी सांगितले..Exam: छत्रपती संभाजीनगर एमसीए’च्या पेपरला मुकताच ढसाढसा रडल्या विद्यार्थिनी; साई इन्स्टिट्यूटने केला परीक्षेचा खेळ, नेमकं काय घडलं?.विद्यापीठे का घेत नाहीत आदर्श?विद्यापीठात हिवाळी पदवी परीक्षा अद्याप सुरू असून, अनेक विद्यापीठांतील मूल्यांकनाला उदासीनता दिसून येते. एमएसबीटीईसारखे नियोजन करून वेळेत मूल्यांकनाचे नियोजन विद्यापीठांत का होत नाही, असा सवाल उपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.