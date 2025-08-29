MSEDCL Electricity Bill Eecovery: चार लाख वीज ग्राहकांकडे २३८ कोटी; बिलवसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू

छत्रपती संभाजीनगर : वीजबिलांच्या वसुलीसाठी थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक मोहीम महावितरणने सुरू केली. छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलात ४ लाख २६ हजार ग्राहकांकडे २३८ कोटी रुपयांची वीजबिलाची थकबाकी आहे. या विरोधात वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक मोहीम सुरू करण्यात आली. .वीजबिलांच्या प्रचंड थकबाकीमुळे महावितरण आर्थिक अडचणीत आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलात घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व इतर वर्गवारीतील ४ लाख २६ हजार ग्राहकांकडे २३८ कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर शहर मंडलातील १ लाख १२ हजार ७८ ग्राहकांकडे ५० कोटी ८९ लाख, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडलातील १ लाख ८६ हजार ८८२ ग्राहकांकडे ६२ कोटी ४३ लाख व जालना मंडलातील १ लाख २७ हजार ५३२ ग्राहकांकडे १२५ कोटी २८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे..धडक वसुली मोहीमवसुलीसाठी छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलातील शहर, ग्रामीण व जालना मंडलात महावितरणतर्फे धडक वसुली मोहीम सुरू करण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर शहरातील छावणी व पॉवर हाऊस उपविभागात सोमवारी (ता. २५) मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांनी स्वत: थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांची पडताळणी केली. .यावेळी अधीक्षक अभियंता मनीष ठाकरे, कार्यकारी अभियंता प्रसाद महातोले, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता दत्तकुमार मिसाळ, सहायक अभियंता नाथा जाधव, संजय सरताळे, परमेश्वर खंबाईतकर उपस्थित होते..Marathwada Rain : ठिकठिकाणी जोरदार बरसला; छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, परभणीत पाऊस.पाच हजार घरांमध्ये अंधारथकबाकीच्या अनुषंगाने या महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर शहर मंडलातील २२६०, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडलातील २६४९ व जालना मंडलातील १०६९ ग्राहकांचा वीजपुरवठा थकबाकीपोटी तात्पुरता खंडित करण्यात आल्याची माहिती महावितरणच्या वतीने देण्यात आली; तसेच अनेक दिवसांपासून बिले न भरणाऱ्या काही ग्राहकांचे थेट मीटर काढून घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.