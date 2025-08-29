छत्रपती संभाजीनगर

MSEDCL Electricity Bill Eecovery: चार लाख वीज ग्राहकांकडे २३८ कोटी; बिलवसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू

Chh. Sambhajinagar Power: छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलातील ४ लाख २६ हजार ग्राहकांकडे तब्बल २३८ कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. या थकबाकीदारांविरोधात महावितरणने वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक मोहीम सुरू केली आहे.
MSEDCL Electricity Bill Eecovery
MSEDCL Electricity Bill Eecoverysakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : वीजबिलांच्या वसुलीसाठी थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक मोहीम महावितरणने सुरू केली. छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलात ४ लाख २६ हजार ग्राहकांकडे २३८ कोटी रुपयांची वीजबिलाची थकबाकी आहे. या विरोधात वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक मोहीम सुरू करण्यात आली.

Chhatrapati Sambhajinagar
Maharashtra electricity refund
MSEDCL customer service
electricity bill arrears

