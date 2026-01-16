छत्रपती संभाजीनगर

Marathwada Municipal Elections : महापालिकांसाठी उशिरापर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू; जालना ६१, परभणी ६५, लातूर ६०, नांदेड ६२ टक्के मतदान झाल्याचा अंदाज

मराठवाड्यातील पाच महापालिकांसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - मराठवाड्यातील पाच महापालिकांसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान झाले. सकाळी चांगली, दुपारी कमी झालेली गती आणि सायंकाळनंतर रांगा असे चित्र होते. त्यामुळे ठिकठिकाणी मतदान प्रक्रिया लांबली. किरकोळ अपवाद वगळता ही प्रक्रिया शांततेत झाली. आता शुक्रवारी (ता. १६) कोण नगरसेवक म्हणून समोर येतात, कोणाची सत्ता येते ते कळेल.

