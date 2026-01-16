Marathwada Municipal Elections : महापालिकांसाठी उशिरापर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू; जालना ६१, परभणी ६५, लातूर ६०, नांदेड ६२ टक्के मतदान झाल्याचा अंदाज

छत्रपती संभाजीनगर - मराठवाड्यातील पाच महापालिकांसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान झाले. सकाळी चांगली, दुपारी कमी झालेली गती आणि सायंकाळनंतर रांगा असे चित्र होते. त्यामुळे ठिकठिकाणी मतदान प्रक्रिया लांबली. किरकोळ अपवाद वगळता ही प्रक्रिया शांततेत झाली. आता शुक्रवारी (ता. १६) कोण नगरसेवक म्हणून समोर येतात, कोणाची सत्ता येते ते कळेल..परभणीतील काही केंद्रांवर रात्री दहापर्यंत मतदान झाले. या महापालिकेसाठी ६५.९९ टक्के मतदान झाले. जालन्यात आठपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती. तेथे ६१.१६ टक्के मतदान झाले. छत्रपती संभाजीनगरात काही केंद्रांवर रात्री साडेनऊपर्यंत मतदान सुरू होते. दुपारी ३.३० पर्यंत ४३ टक्के मतदान झाले होते. नांदेडला काही ठिकाणी रात्री नऊपर्यंत मतदान चालले. तेथे ६२ टक्के मतदान झाल्यचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला..लातूर महापालिकेच्या १८ प्रभागांतील ७० जागांसाठी सरासरी ५५ ते ६० टक्के मतदान झाल्याचा अंदाज असून, यात ३५९ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मशीन बंद झाले आहे. काही केंद्रांवर मतदान सव्वासातपर्यंत चालले. ३७५ मतदान केंद्रांवर सकाळच्या सत्रात मतदानाची टक्केवारी फारच कमी राहिली.११.३० पर्यंत केवळ १८ टक्केच मतदान झाले होते. दुपारनंतर मात्र अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा दिसून आल्या. सायंकाळी साडेपाचला ४३ टक्के मतदान झाले होते. चारनंतर मतदान केंद्रांवर गर्दी दिसून आली. पूर्व भागातील काही मतदान केंद्रांवर तर सायंकाळी सातपर्यंत मतदान सुरू होते..‘स्कॅनर’वर अनेकांचे नावही सापडेनामतदार यादीत नाव, मतदान केंद्र शोधताना मतदारांच्या नाकीनऊ आले होते. लातूर महापालिकेने दिलेल्या स्कॅनरवर अनेकांना नावाचा शोधही लागला नसल्याने त्यांना तसेच परत जावे लागले. दलित, मुस्लिम बहुल भागांत मतदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला..एमआयएम-काँग्रेस गटात हाणामारीनांदेड - शहरातील ईतवारा प्रभागातील देगलुर नाका परिसरात प्रभाग क्रमांक १४ मधील मतदानाच्या दिवशी सायंकाळच्या सुमारास तणावाची घटना घडली. काँग्रेस उमेदवार इद्रिस बेगम अब्दुल अजीज आणि एमआयएम उमेदवार कुरेशी रेहाना बेगम चांदपाशा यांच्या समर्थकांच्या दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, एमआयएमच्या काही कार्यकर्त्यांनी घरात घुसून मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच एमआयएमकडून बोगस मतदान केले जात असल्याचा समज काँग्रेस उमेदवारांच्या समर्थकांना झाला होता.याच कारणावरून दोन्ही गटांमध्ये आधी शाब्दिक वाद झाला आणि त्यानंतर हा वाद वाढत जाऊन हाणामारीपर्यंत पोचला. विशेष म्हणजे दोन्ही उमेदवार नातेवाईक आहेत. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..क्षणचित्रेजालना महापालिकाजालना शहरातील भाग दहामध्ये मतदान केंद्रावर ईव्हीएम मशीन बंद पडल्याने पंधरा मिनिटे उशिरा मतदानाला सुरवातडबल जीन मतदान केंद्रावर बोगस मतदानप्रकरणी एकाला पोलिसांनी घेतले ताब्यातअनेक केंद्रांवर व्हीलचेअर नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांचे हालकेंद्राच्या शंभर मीटरच्या आत वाहनांची पार्किंग, गर्दीमतदानासाठी सुटी दिल्याने दुकाने बंद, बाजारपेठेत दुपारपर्यंत शुकशुकाटमतदारांना केंद्रावर आणण्यासाठी उमेदवारांकडून पाचशेवर ऑटोरिक्षा.नांदेड महापालिकानांदेडला दुपारी साडेतीनपर्यंत ४१.६५ टक्के मतदानप्रभाग क्रमांक १५ मध्ये भाजपच्या उमेदवाराच्या सोशल मीडियावरून खोडसाळपणे कुणीतरी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याची पोस्ट टाकली. याबाबत भाजप उमेदवाराकडून इतवारा पोलिस ठाण्यात तक्रारकाही प्रभागांत ईव्हीएममध्ये बिघाडामुळे मतदार ताटकळलेमहापालिकेने दिलेल्या स्कॅनवर अनेक नावांचा शोधही लागेना, अनेक मतदार राहायला एका प्रभागात आणि नावे आली दुसऱ्याच प्रभागातमतदारांना केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी उमेदवारांकडून वाहनांची व्यवस्था, अनेक मतदार सायंकाळपर्यंत मतदानासाठी घराबाहेरच निघाले नाहीत.लातूर महापालिकालातूरमध्ये दुपारपर्यंत संथगतीने मतदान, दुपारी ३.३० पर्यंत ४३.५८ टक्के मतदानयादीत नाव व मतदान केंद्र शोधताना मतदारांच्या नाकीनऊमतदारांना मतदानासाठी घराबाहेर काढताना उमेदवार, कार्यकर्त्यांची दमछाकदलित, मुस्लिमबहुल भागात मतदारांचा चांगला प्रतिसाददुपारी चारनंतर अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांची गर्दीकाँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिवसभर रस्त्यावर.परभणी महापालिकापरभणीमध्ये खासदार संजय जाधव आणि निवडणूकनिरीक्षक मेघना कवाली यांच्यात खडाजंगीकाही ठिकाणी तुरळक वादाच्या घटना झाल्यादुपारी साडेतीनपर्यंत ४९.१६ टक्के मतदानसायंकाळनंतर मात्र केंद्राबाहेर मतदारांच्या रांगाकिरकोळ वाद वगळता संपूर्ण शांततेत मतदान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.