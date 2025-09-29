छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: संकटात एकच धर्म मानवतेचा; हिंदू पुजाऱ्याच्या कुटुंबाचा मुस्लिम तरुणांनी वाचवला जीव

Kannad flood :कन्नड शहरातील शिवनगरमध्ये पुरात अडकलेल्या लंगोटी महादेव मंदिरातील पुजारी आणि त्यांचे कुटुंब मुस्लिम तरुणांच्या धैर्यामुळे सुरक्षित बाहेर काढले गेले. या घटनेत धर्म आणि जातीपेक्षा मानवतेचे महत्त्व अधोरेखित झाले.
कन्नड : "धर्म, जाती, प्रांत, भाषा, द्वेष सारे संपू दे...एक निष्ठा, एक आशा, एक रंगी रंगू दे..."या प्रार्थनेला अगदी साजेसं दृश्य रविवारी (ता. २८) रोजी कन्नड शहरात पाहायला मिळाले.शहरातील शिवनगर भागात शिवना नदीच्या काठावरील लंगोटी महादेव मंदिराला अचानक आलेल्या पुराच्या पाण्याने वेढा दिला होता.

