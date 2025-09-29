Chh. Sambhajinagar: संकटात एकच धर्म मानवतेचा; हिंदू पुजाऱ्याच्या कुटुंबाचा मुस्लिम तरुणांनी वाचवला जीव

संतोष निकमकन्नड : "धर्म, जाती, प्रांत, भाषा, द्वेष सारे संपू दे...एक निष्ठा, एक आशा, एक रंगी रंगू दे..."या प्रार्थनेला अगदी साजेसं दृश्य रविवारी (ता. २८) रोजी कन्नड शहरात पाहायला मिळाले.शहरातील शिवनगर भागात शिवना नदीच्या काठावरील लंगोटी महादेव मंदिराला अचानक आलेल्या पुराच्या पाण्याने वेढा दिला होता. .त्यामुळे महादेव मंदिरात पुजारी दिलीप गिरी व त्यांचे संपूर्ण कुटुंब अडकले होते. अख्खी रात्र त्या कुटुंबाने जीव मुठीत धरून जागुन काढली. सकाळी मदतीसाठी पुजारी आवाज देत होते. तो आवाज ऐकू आला आणि मग जे घडलं ते म्हणजे खरं धर्म मानवतेचा काय असतो याचा प्रत्यय आला..फैजल हसन पठाण, सलमान पठाण, अझर पठाण, फैयाज पठाण, सोनू लाल पठाण, विलास जाधव, अय्याज हसन पठाण, अनिस सलीम पठाण या तरुणांनी जात-धर्माची भिंत बाजूला सारत पाण्याच्या लाटांशी सामना करत मदतीला धाव घेतली..Madha News : संकटात धर्म एकच मानवतेचा! मज्जिद्दीमध्ये अडकलेल्या वृद्धाला जीव धोक्यात घालून हिंदू व्यक्तीने दिले जीवदान.या सर्व मुस्लिम तरुणाने चक्क कमरेएवढ्या पाण्यातून पुजारी गिरी यांना आपल्या पाठीवर घेतलं व त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवलं. या घटनेने हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचं नक्कीच दर्शन घडले. या मुस्लिम तरुणाच्या धैर्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.