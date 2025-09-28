Teacher Scam: बोगस शिक्षक भरतीचा होणार भंडाफोड? छत्रपती संभाजीनगर विभागात एसआयटी घेणार झाडाझडती

छत्रपती संभाजीनगर : नागपूर विभागात उघडकीस आलेल्या बोगस शिक्षक भरतीच्या घोटाळ्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्र हादरले होते. आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) मैदानात उतरले आहे. .बनावट शालार्थ आयडी व कागदपत्रांच्या आधारे शाळांमध्ये शिरकाव करणाऱ्या शिक्षकांचा मुखवटा फाडण्यासाठी एसआयटी पुढील आठवड्यात छत्रपती संभाजीनगर विभागात दाखल होणार आहे. विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांत झाडाझडती घेतली जाणार आहे..Education News : टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरी सोडावी लागणार; शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण.शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने आधीच प्राथमिक पातळीवर पडताळणी सुरू केली असून ९ सप्टेंबरपासून संशयित शिक्षकांच्या संचिकांची सखोल तपासणी केली जात आहे. या तपासणीचा प्राथमिक अहवाल एसआयटीकडे सोपवला जाणार असून तीन महिन्यांत अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचे आदेश पथकाला देण्यात आले आहेत. .म्हणजेच बोगस भरतीचे सगळे धागेदोरे लवकरच उघडकीस येणार हे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, विभागातील तीनशेहून अधिक शिक्षकांची सुनावणी पार पडली आहे. या शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यतेसाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे घेऊन बोलावण्यात आले होते. मात्र, सुनावणीत भलतेच धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे..शिक्षकांच्या संचिकांमध्ये आवश्यक असलेली पाच मूलभूत कागदपत्रे पूर्ण नसल्याचे आढळले आहे. काही शिक्षकांकडे तर एकही पुरावा व्यवस्थित नाही; जे वैध कागदपत्र नसताना नोकऱ्या मिळवून बसले आहेत, त्यांच्यावर आता कारवाई अटळ आहे. शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेत घडवून आणलेल्या गैरप्रकारांमुळे खरी पात्रता असलेल्या उमेदवारांना नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवण्यात आले. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय एवढा मोठा घोटाळा शक्य नाही, अशी चर्चा जनतेत सुरू झाली आहे. दरम्यान, दस्तऐवजांमधील गोंधळ, खोटी प्रमाणपत्रे व बनावट शालार्थ आयडीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासार्हतेलाच तडा गेला आहे..Teachers Rights: शिक्षकांचे फक्त सन्मानाने पोट कसे भरेल? शिक्षकांना फक्त सन्मान मिळणे पुरेसे आहे का?.खरे सूत्रधार उघडकीस येतील काय?आता एसआयटीच्या तपासामुळे या बोगस भरतीमागचे खरे सूत्रधार उघडकीस येतील का? बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गळाला लागलेल्या शिक्षकांना हाकलून न्याय मिळणार का? या प्रश्नांची उत्तरं येत्या काही महिन्यांत मिळणार आहेत. मात्र, सध्या तरी छत्रपती संभाजीनगर विभागात शिक्षण विभागातील अनेक जणांच्या कपाळावर आठ्या पसरल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.