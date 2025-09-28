छत्रपती संभाजीनगर

Teacher Scam: बोगस शिक्षक भरतीचा होणार भंडाफोड? छत्रपती संभाजीनगर विभागात एसआयटी घेणार झाडाझडती

Fake Recruitment: नागपूर विभागात उघडकीस आलेल्या बोगस शिक्षक भरतीच्या घोटाळ्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्र हादरले होते. आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) मैदानात उतरले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
