Vishwas Patil: डॉक्टरांनी घ्यावा मराठीचा वसा: ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील; वैद्यकीय साहित्य-संस्कृती संमेलन आवश्यकच!

छत्रपती संभाजीनगर: वैद्यकीय साहित्य-संस्कृती संमेलनासारखा उपक्रम हाती घेऊन डॉक्टरांनी मराठी शब्दांची मृदुता आणि संस्कारक्षमतेचा गौरव केला आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी डॉक्टरांच्या अशा संमेलनांची आवश्यकता आहे. बालक आईच्या शब्दांवर वाढते. राज्यातील ९८ टक्के यशस्वी झालेले लोक मराठीतून, जिल्हा परिषद, महापालिकांच्या शाळांत शिकले आहेत. त्यामुळे 'इंटरनॅशनल' शाळेत शिकल्याशिवायही मोठे होता येते. डॉक्टरांनी मराठीचा वसा जाणीवपूर्वक घ्यावा. आपण मुलांना इंग्रजी शाळांत टाकून चुका केल्या असतील; पण आपल्या नातवंडांना तरी ज्ञानोबा-तुकोबांचा वारसा द्यावा'', असे आवाहन अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, 'पानिपत'कार विश्वास पाटील यांनी केले..इंडियन मेडिकल असोसिएशाच्या शहर शाखेतर्फे 'एमआयटी' महाविद्यालयात पहिल्या अखिल भारतीय वैद्यकीय साहित्य-संस्कृती संमेलनाचे रविवारी (ता. १५) औपचारिक उद्घाटन विश्वास पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी दिग्दर्शक, लेखक डॉ. जब्बार पटेल होते. खासदार डॉ. भागवत कराड, प्रा. कौतिकराव ठाले-पाटील, 'एमआयटी'चे महासंचालक मुनिष शर्मा, 'घाटी'चे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, डॉ. कानन येळीकर, स्वागताध्यक्ष डॉ. अनुपम टाकळकर, सचिव डॉ. योगेश लक्कस, कार्याध्यक्ष डॉ. शहाजी तौर, डॉ. यशवंत गाडे, डॉ. संतोष रंजलकर, डॉ. उज्ज्वला दहिफळे आदी उपस्थित होते..''भला असो की वाईट; त्याला डॉक्टरांचा हस्तस्पर्श झाला नाही, असा माणूस नाही. त्यामुळे डॉक्टरांना आजारासह माणसातील अनेक गुणांची अनुभुती असते. असे अनुभव त्यांच्याकडे चालून येतात. त्यातून साहित्य पुढे यावे. वैद्यकीय साहित्य-संस्कृती संमेलन पुढे बहरत जावे. आपला पेशा सांभाळून वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक जण साहित्य, कला व अन्य क्षेत्रात आहेत. अनेक डॉक्टरांची छान पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे साहित्य गर्भित अर्थ देते; त्यामुळे आम्हाला नवदृष्टी मिळते.'' असे सांगून पाटील यांनी काही डॉक्टर लेखकांचे दाखले दिले. डॉ. काशिनाथ घाणेकर, डॉ. श्रीराम लागू यांचे रंगभूमीसाठीचे योगदान विसरता येणार नाही, असे ते म्हणाले..'आयएमए नवरत्न' पुरस्काराने गौरवसंमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी खासदार डॉ. भागवत कराड, पद्मभूषण डॉ. अशोक कुकडे, पद्मश्री डॉ. हिम्मतराव बावस्कर, पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे, डॉ. अशोक बेलखोडे, डॉ. दिलीप पुंडे, डॉ. राजेंद्र मलोसे, डॉ. अश्विनीकुमार तुपकरी आणि डॉ. बालाजी गलधर यांना 'आयएमए नवरत्न' पुरस्काराने गौरविण्यात आले. डॉ. अनंत कडेठाणकर, डॉ. आसावरी टाकळकर यांनी सूत्रसंचालन केले..संमेलनाची परंपरा कायम ठेवा ः जब्बार पटेलडॉक्टरकडे भावविश्व चालून येते. उपचारासाठी आलेले सर्वच डॉक्टरांसमोर व्यक्त होतात. समाजाचे स्तर जसजसे बदलत जातात तसे रुग्ण बदलतात. त्यामुळे येणारे अनुभव डॉक्टरांनी नोंदवले पाहिजेत, अशी अपेक्षा डॉ. जब्बार पटेल यांनी व्यक्त केली. डॉक्टरांबद्दल अनेक गोष्टी बोलल्या जातात. समाजाच्या उपकारातून आपण शिकलेलो असतो. त्याचे भान कायम अंगी बाळगले पाहिजे. अनवट मार्गाने गेले म्हणून इथे काही डॉक्टरचा सन्मान झाला. वेगळ्या वाटेने जावे, हेच खऱ्या डॉक्टरांचे लक्षण आहे. साहित्यासोबत संस्कृतीत डॉक्टर येत आहेत, ही स्तुत्य बाब आहे. आता संभाजीनगरातच अशा संमेलनाची परंपरा सुरू ठेवा. त्यातून बोली भाषा समृद्ध करा, असे आवाहन त्यांनी केली..रुग्णावर उपचार करताना त्यांच्या मनाची हालचाल साहित्याच्या माध्यमातून टिपण्याचेही काम डॉक्टर करत आहेत. वैद्यकीय साहित्य- संस्कृती संमेलन हे त्याचे द्योतक आहे.- डॉ. भागवत कराडसंवाद हे भाषेचे काम आहे. इंग्रजी ही ज्ञान नसून भाषा आहे. आपल्या मातृभाषेला मान देणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.- डॉ. विकास महात्मेआपल्या व्यवसायातील बारकाव्यांचे लेखन त्याच क्षेत्रातील व्यक्तीने केले, तर त्याची परिभाषा वाचकाला कळते. आपल्या क्षेत्राशी प्रामाणिक राहून आलेले अनुभव लिहिले गेले पाहिजे. त्यातून दर्जेदार लेखन मिळेल, भाषा समृद्ध होईल.- कौतिकराव ठाले पाटील.