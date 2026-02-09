NEET UG 2026: नीट (यूजी) २०२६ साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; वैद्यकीय पदवी प्रवेश, परीक्षा ३ मे रोजी 'या' तारखेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज

छत्रपती संभाजीनगर : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून (एनटीए) राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा -नीट (यूजी) २०२६ साठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया रविवारपासून (ता. आठ) सुरू झाली आहे. वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशासाठी ही एकमेव राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा असून ३ मे रोजी दुपारी २ ते ५ या वेळेत परीक्षा होणार आहे..नीट (यूजी) गुणांच्या आधारे एमबीबीएस, बीडीएस, बीव्हीएससी ॲण्ड एएच, तसेच आयुष अंतर्गत बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस आणि बीएचएमएस अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिला जाणार आहे. याशिवाय मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस (एमएनएस) अंतर्गत बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठीही नीट (यूजी) पात्रता आवश्यक आहे. परीक्षा १३ भाषांमध्ये घेण्यात येणार असून त्यात मराठीसह इंग्रजी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मल्याळम, तमिळ, तेलुगू, ओडिया, पंजाबी, आसामी आणि उर्दू यांचा समावेश आहे..परीक्षा शुल्क :भारतातील परीक्षा केंद्रांसाठी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांकडून १ हजार ७०० रुपये, सामान्य-ईडब्ल्यूएस तसेच ओबीसी-नॉन क्रिमी लेयर प्रवर्गातील उमेदवारांकडून १ हजार ६०० रुपये, तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग आणि तृतीय लिंग प्रवर्गातील उमेदवारांकडून १ हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल. भारताबाहेरील परीक्षा केंद्र निवडणाऱ्या उमेदवारांसाठी शुल्क ९ हजार ५०० रुपये राहील. याशिवाय प्रक्रिया शुल्क तसेच वस्तू व सेवा कर उमेदवारांनी स्वतंत्रपणे भरावा लागेल..NEET PG : ‘नीट-पीजी’च्या कट-ऑफला कात्री; शून्य पर्सेंटाइल असले तरी राखीव प्रवर्गास प्रवेश.अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेhttps://neet.nta.nic.in या संकेतस्थळावर स्वीकारले जाणार आहेत. प्रवेशपत्र, परीक्षा केंद्राची माहिती, उत्तरतालिका व निकालाच्या तारखा पुढे जाहीर करण्यात येतील. नीट यूजी परीक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी बारावी, इंटरमीजिएट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी (पीसीबी) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे किमान वय १७ पूर्ण असावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.