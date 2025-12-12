छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhaji Nagar News : ‘माकड हाकलताना बिबट्या दिसला’ शेतकरी वर्गात भीतीचे सावट; वनविभागाचे उपाययोजना सुरू!

Leopard Sighting : निल्लोड-कायगाव शिवारात शेतकऱ्यांना बिबट्या दिसल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून वनविभागाने तातडीने गस्त वाढवली आहे. शेतकरी व गावकऱ्यांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
Leopard Spotted in Nillod-Kaigaon Farmland Area

Leopard Spotted in Nillod-Kaigaon Farmland Area

सिल्लोड : निल्लोड-कायगाव शिवारातील गट क्रमांक ३०३ मध्ये शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास शेतकऱ्यांना बिबट्या दिसल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. कचरू सुरासे, कृष्णा आहेर, राहुल आहेर व ज्ञानेश्वर आहेर हे नियमितप्रमाणे शेतकाम करीत असताना अचानक बिबट्या दिसल्याने त्यांनी तत्काळ ही माहिती गावकऱ्यांना दिली. अचानक आलेल्या या प्रसंगाने परिसरातील शेतकरी व ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे कर्मचारी साईनाथ पवार, मंडळ अधिकारी चांदे व पांडुरंग खटाळ यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली.

