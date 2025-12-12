Chh. Sambhaji Nagar News : ‘माकड हाकलताना बिबट्या दिसला’ शेतकरी वर्गात भीतीचे सावट; वनविभागाचे उपाययोजना सुरू!

महेश रोडेसिल्लोड : निल्लोड-कायगाव शिवारातील गट क्रमांक ३०३ मध्ये शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास शेतकऱ्यांना बिबट्या दिसल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. कचरू सुरासे, कृष्णा आहेर, राहुल आहेर व ज्ञानेश्वर आहेर हे नियमितप्रमाणे शेतकाम करीत असताना अचानक बिबट्या दिसल्याने त्यांनी तत्काळ ही माहिती गावकऱ्यांना दिली. अचानक आलेल्या या प्रसंगाने परिसरातील शेतकरी व ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे कर्मचारी साईनाथ पवार, मंडळ अधिकारी चांदे व पांडुरंग खटाळ यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली..दरम्यान, वरिष्ठ वनअधिकारीही संध्याकाळपर्यंत घटनास्थळी दाखल होणार असल्याची माहिती वनकर्मी पवार यांनी दिली. बिबट्या दिसल्याच्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाकडून शेतकरी आणि गावकऱ्यांना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच अनावश्यकपणे शिवार परिसरात जाणे टाळावे, जनावरांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. बिबट्या दर्शनामुळे निल्लोड परिसरात दहशतीचे वातावरण असून वनविभागाच्या पुढील कारवाईकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..Nanded News : लखा इब्राहिमपूर भागात बिबट्या सदृश्य प्राणी दिसल्याने गावकरी भितिच्या सावटाखाली; वनविभाग अलर्ट मोडवर!.-बिबट्या दिसल्याच्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाकडून शेतकरी आणि गावकऱ्यांना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेचअनावश्यकपणे शिवार परिसरात जाणे टाळावे, लहान मुलांना या ठिकाणी पाठवू नका,जनावरांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवावे.साईनाथ पवार (वनविभाग कर्मचारी)-मी शेतात काम करत असतांना कृष्णा आहेर हा माकड हकलत असतांना आम्हाला शेतात बिबट्या दिसला आम्ही पाहणी केली असता आवाज येत आहे.(प्रतिक्षदर्शी शेतकरी राहुल आहेर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.