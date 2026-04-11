LPG EKYC: घरबसल्या मोबाइलवरच करा ई-केवायसी; आता गॅस एजन्सीवर जाण्याची अजिबात गरज नाही, कशी करावी ई-केवायसी?

छत्रपती संभाजीनगर: गेल्या काही दिवसांपासून गॅस एजन्सीवर ई-केवायसी करण्यासाठी ग्राहकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. मात्र, एलपीजी गॅस कनेक्शनची ई-केवायसी करण्यासाठी आता गॅस एजन्सीवर जाण्याची अजिबात गरज नाही. फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा स्कॅन) हे आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असून, तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मोबाइलवरून ही प्रक्रिया अत्यंत सोप्या पद्धतीने पूर्ण करू शकता..कशी करावी घरबसल्या ई-केवायसी?दोन महत्त्वाचे ॲप्स डाउनलोड करा: सर्वांत आधी प्ले स्टोअरवरून तुमच्या गॅस कंपनीचे अधिकृत ॲप (उदा. भारत पेट्रोलियमचे Hello BPCL किंवा इंडेन/एचपीचे संबंधित ॲप) डाउनलोड करा. यासोबतच, आधार फेस ऑथेंटिकेशनसाठी केंद्र सरकारचे Aadhaar FaceRD हे ॲप इन्स्टॉल करणे अनिवार्य आहे. हे ॲप बॅकग्राउंडला काम करते..माहितीची पडताळणीई-केवायसी पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तुमचा कंझ्युमर नंबर किंवा गॅस कनेक्शनशी लिंक असलेला मोबाइल नंबर टाकावा लागेल. त्यानंतर अटी व शर्ती मान्य करून Proceed वर क्लिक करा. तुमच्या मोबाइलवर पुन्हा एक ओटीपी येईल, तो टाकून व्हेरिफिकेशन पूर्ण करा. यामुळे ग्राहकाचे नाव स्क्रीनवर दिसेल..फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा स्कॅन)आता Face Authentication चा पर्याय निवडा. कॅमेरा सुरू झाल्यावर ज्या व्यक्तीच्या नावावर गॅस कनेक्शन आहे, त्यांचा चेहरा कॅमेऱ्याच्या समोर मध्यभागी ठेवा. चेहरा स्कॅन करताना डोळ्यांची उघडझाप करा. जेव्हा ग्रीन बार दिसेल, तेव्हा सिस्टीम आपोआप फोटो कॅप्चर करेल. चेहरा यशस्वीरीत्या स्कॅन झाल्यावर Image Captured Successfully असा संदेश येईल. थोड्याच वेळात स्क्रीनवर eKYC Successful असा मेसेज दिसेल..लॉगिन प्रक्रियागॅस ऑपरेटर ॲप उघडून तुमचा नोंदणीकृत मोबाइल नंबर टाका. त्यावर येणारा ओटीपी प्रविष्ट करून लॉगिन करा. लॉगिन झाल्यावर मुख्य स्क्रीनवरच तुम्हाला ई-केवायसीचा पर्याय दिसेल.लक्षात ठेवा या गोष्टीफेस स्कॅन करताना पुरेसा प्रकाश असावा.डोळ्यांची उघडझाप करणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून लाइव्ह व्यक्तीची खात्री पटेल.ज्याच्या नावावर गॅस आहे, त्याच व्यक्तीचा चेहरा स्कॅन होणे गरजेचे आहे.रिफिल बुकिंगमध्ये कोणतेही तांत्रिक अडथळे येऊ नयेत, यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. डिजिटल इंडियाच्या या सुविधेमुळे एजन्सीवर होणारी आर्थिक लूट आणि शारीरिक त्रास थांबणार आहे. ग्राहकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.- प्रशांत सुपेकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड