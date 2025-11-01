No Sugar Board In Schools: आता शाळांमध्ये ‘साखरेला’ला शिस्तीची चव; ‘नो-शुगर बोर्ड’चा निर्णय, आरोग्यदायी पिढीकडे पाऊल

छत्रपती संभाजीनगर : मुलांच्या आरोग्यासाठी आता शाळांमध्ये साखरेचे पदार्थ दिले जाणार नाहीत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने देशभरातील शाळांमध्ये ‘नो-शुगर बोर्ड’ अनिवार्य केले..आजची मुले खीर-लाडूंपासून केक, कोल्ड्रिंक आणि चॉकलेटपर्यंत साखरेच्या सवयींमध्ये गुरफटली आहेत. वाढदिवस सेलिब्रेशनपासून शाळेच्या कँटीनमधील स्नॅक्सपर्यंत सर्वत्र गोड पदार्थ सहज उपलब्ध असल्याने बालकांमध्ये टाइप-२ मधुमेहाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे..Explained: ऑनलाइन गेमने होतोय आयुष्याचा खेळ! आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात अन् कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर.गेल्या काही वर्षांत या आजाराचे प्रमाण शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये दुपटीने वाढल्याचे अहवालात दिसून आले. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत ‘नो-शुगर बोर्ड’ लावण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागातर्फे घेण्यात आला. या उपक्रमामुळे शाळा आरोग्य संवर्धनाच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलण्यात आले. यामुळे मुलांना लहान वयातच आहारशिस्तचे महत्त्व कळणार आहेत..संतुलित आहाराचे महत्त्व शिकवणार‘शुगर बोर्ड’ हा शालेय आरोग्य-जागरूकतेचा नवा चेहरा आहे. प्रत्येक शाळेत, विशेषतः कँटीन, प्रवेशद्वार आणि वर्गाजवळ हे बोर्ड लावले जाणार आहेत. त्यावर विद्यार्थ्यांना साखरेच्या प्रमाणाबाबत सोपी व माहितीपूर्ण मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. शाळांना केवळ बोर्ड लावणे पुरेसे नाही; आरोग्य-जागरूकता कार्यक्रम आणि साखर नियंत्रण कार्यशाळा नियमितपणे घेणे बंधनकारक आहे. आरोग्यतज्ज्ञ, पोषणतज्ज्ञ आणि शिक्षक यांच्या सहभागातून विद्यार्थ्यांना संतुलित आहाराचे महत्त्व शिकवले जाणार आहे..फलक नव्हे; आरोग्यमंत्रहा उपक्रम विद्यार्थ्यांना गोडवा सोडायला नव्हे, तर तो विचारपूर्वक निवडायला शिकवण्याचा आहे. लहान वयातच आहारातील जागरूकता निर्माण झाली, तर पुढील आयुष्यातील गंभीर आजारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटू शकते.बोर्डावरील मुख्य माहिती :दैनंदिन साखरेची मर्यादा ः दिवसात शरीराला किती साखर योग्य?जंकफूडमधील साखर ः एका कोल्ड्रिंकमध्ये किती चमचे साखर असते?आरोग्यदायी पर्याय ः चॉकलेटऐवजी खजूर, फळे किंवा मधाचा वापर.अतिसेवनाचे धोके ः लठ्ठपणा, हृदयविकार, थकवा आणि मधुमेहाचे वाढते संकट..अतिगोड’ खाण्याचे परिणामबालकांमधील मधुमेहाचा धोका वाढतो : साखरयुक्त स्नॅक्स आणि शीतपेयांमुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढते.दीर्घकालीन आरोग्य समस्या : लठ्ठपणा, हृदयविकार आणि सतत थकवा जाणवणे.शैक्षणिक परिणाम : आरोग्य ढासळल्याने एकाग्रता कमी होते, कामगिरीवर परिणाम होतो..EducationI News : रोबोटिक्स, ड्रोन बांधणी अन् रेडिओ जॉकी, खेडमधील जालिंदरनगर प्राथमिक शाळेचा जागतिक प्रवास.दिवाळीनंतर येत्या सोमवारपासून दुसऱ्या सत्रातील वर्ग सुरू होणार आहेत. त्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘शुगर बोर्ड’ लावण्याच्या सूचनांबाबत पत्रक जारी करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील अहवालही मागवण्यात येणार आहे.- अश्विनी लाठकर, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.