छत्रपती संभाजीनगर

No Sugar Board In Schools: आता शाळांमध्ये ‘साखरेला’ला शिस्तीची चव; ‘नो-शुगर बोर्ड’चा निर्णय, आरोग्यदायी पिढीकडे पाऊल

Student Health Initiative: मुलांच्या आरोग्यासाठी आता शाळांमध्ये साखरेचे पदार्थ दिले जाणार नाहीत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने देशभरातील शाळांमध्ये ‘नो-शुगर बोर्ड’ अनिवार्य केले.
No Sugar Board In Schools

No Sugar Board In Schools

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : मुलांच्या आरोग्यासाठी आता शाळांमध्ये साखरेचे पदार्थ दिले जाणार नाहीत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने देशभरातील शाळांमध्ये ‘नो-शुगर बोर्ड’ अनिवार्य केले.

Loading content, please wait...
education
school
sugar
awareness
child health
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com