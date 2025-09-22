छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar News: नर्सने रुग्णालयातच संपवले जीवन; घातपाताचा संशय? बाथरूममध्ये स्वतःच लावले इंजेक्शन अन्..

Private Hospital Incident: छत्रपती संभाजीनगरच्या एका खासगी रुग्णालयातील २५ वर्षीय नर्सने बाथरूममध्ये इंजेक्शन घेऊन जीवन संपवले. या प्रकरणावर पोलिसांचा तपास सुरू आहे, नातेवाइकांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला आहे.
Chh. Sambhajinagar News

Chh. Sambhajinagar News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : एका खासगी रुग्णालयात नर्स म्हणून काम करणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणीने रुग्णालयाच्या बाथरूममध्ये इंजेक्शन घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार रविवारी (ता. २१) सायंकाळी समोर आला.

Loading content, please wait...
police
crime
Hospital
endlife
Nurse
Police Inquiry
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com