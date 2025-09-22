Chh. Sambhajinagar News: नर्सने रुग्णालयातच संपवले जीवन; घातपाताचा संशय? बाथरूममध्ये स्वतःच लावले इंजेक्शन अन्..

छत्रपती संभाजीनगर : एका खासगी रुग्णालयात नर्स म्हणून काम करणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणीने रुग्णालयाच्या बाथरूममध्ये इंजेक्शन घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार रविवारी (ता. २१) सायंकाळी समोर आला. .हर्षदा पद्माकर तायडे (वय २५, रा. मिसारवाडी) असे मृत नर्सचे नाव आहे. दरम्यान, हा घातपात असल्याचा संशय नातेवाइकांकडून व्यक्त करण्यात आला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हर्षदा मागील दोन-तीन महिन्यांपासून टीव्ही सेंटर परिसरातील एका खासगी रुग्णालयात नोकरी करीत होती..नेहमीप्रमाणे रविवारी ती रुग्णालयात आली. मात्र, सायंकाळी अचानक गायब झाली. बराच वेळ तिचा शोध लागला नाही. सहकाऱ्यांनी कॉल केल्यावर मी वॉशरूमला आल्याचे तिने सांगितले. यानंतरही बराच वेळ ती परतलीच नाही. .यामुळे घाबरलेल्या सहकाऱ्यांनी तिचा शोध सुरू केला. तेव्हा वॉशरूममध्ये हर्षदा बेशुद्ध अवस्थेत सापडली. तिच्याजवळ एक इंजेक्शन पडलेले दिसले. उपचारासाठी दाखल करत असताना तिचा मृत्यू झाला. तेथील डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, तिने इंजेक्शन घेतले असण्याची शक्यता वर्तवली. या प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली..Pachod Crime : चोरट्यांच्या मारहाणीत पती-पत्नी गंभीर जखमी; रोख व दागिन्यासह दुचाकी लंपास.नातेवाइकांची रुग्णालयात धाव घटना समजताच नातेवाइकांनी रुग्णालयात धाव घेतली. घटनास्थळी पडलेले रक्त आणि परिस्थिती पाहून घातपाताचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. हा प्रकार कळल्यानंतर सिडको पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक निवृत्ती गायके, सहायक फौजदार राठोड यांनी घटनास्थळ गाठले. तिने खरेच इंजेक्शन घेऊन आत्महत्या केली, की तिच्यासोबत घातपात झाला, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.