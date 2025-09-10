छत्रपती संभाजीनगर

Nursing Student Case : आई-वडील घरी येताच समोर आला धक्कादायक प्रकार; 20 वर्षीय पायलचा दुर्दैवी शेवट, 'नर्सिंग'चे घेत होती शिक्षण

Nursing Student’s Tragic end life in Chhatrapati Sambhajinagar : सुसाईड नोटमधील शब्दांनी हादरले कुटुंब; ‘जगण्याचा कंटाळा आला’ म्हणत घेतला गळफास
बाळकृष्ण मधाळे
छत्रपती संभाजीनगर : “पायल, पाणी दे गं…” एवढं सांगितलं, पण प्रतिसाद आला नाही. खिडकीतून बघितलं, तेव्हा आई-वडिलांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. खंडाळा (ता. वैजापूर) येथील रमाई नगर परिसरात नर्सिंगचे (Nursing Student Case) शिक्षण घेणाऱ्या २० वर्षीय तरुणीने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

