Nursing Student Case : आई-वडील घरी येताच समोर आला धक्कादायक प्रकार; 20 वर्षीय पायलचा दुर्दैवी शेवट, 'नर्सिंग'चे घेत होती शिक्षण

छत्रपती संभाजीनगर : "पायल, पाणी दे गं…" एवढं सांगितलं, पण प्रतिसाद आला नाही. खिडकीतून बघितलं, तेव्हा आई-वडिलांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. खंडाळा (ता. वैजापूर) येथील रमाई नगर परिसरात नर्सिंगचे (Nursing Student Case) शिक्षण घेणाऱ्या २० वर्षीय तरुणीने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. .ही घटना ८ सप्टेंबर रोजी दुपारी चार वाजताच्या सुमारास घडली. मृत तरुणीचे नाव पायल सुधाकर गोतीस (वय २०, रा. रमाई नगर, खंडाळा, वैजापूर) असे आहे. पायल कदम स्कूल ऑफ जेएनएम नर्सिंग कॉलेज, वैजापूर येथे प्रथम वर्षात शिक्षण घेत होती. घरात आई-वडील, आजी-आजोबा आणि तीन बहिणींसह ती राहत होती..८ सप्टेंबर रोजी तिचे आई-वडील छत्रपती संभाजीनगर येथे कामानिमित्त गेले होते. सकाळी घरी वीज मीटर बसविण्यासाठी आलेल्या कामगारांना तिने चहा दिला. गॅस सिलिंडरही आणून ठेवला. त्यानंतर ती घरी एकटीच होती..चाकाखाली लिंबू ठेवला, मी चालवणार म्हणत तरुणीने स्टेअरिंग घेतलं हातात; नवी कोरी थार पहिल्या मजल्यावरून कोसळली, Video Viral.खिडकीतून डोकावून पाहिले अन्...दुपारच्या सुमारास पायलने आई-वडिलांना फोन करून, "तुम्हाला घरी यायला किती वेळ लागेल?" असा प्रश्न विचारला. त्यावर वडिलांनी, "आम्ही लासुर स्टेशनजवळ आहोत, अजून अर्धा तास लागेल" असे सांगितले. काही वेळाने आई-वडील घरी पोहोचले. त्यांनी पायलकडे पाणी मागितले. मात्र, तिच्याकडून काही प्रतिसाद आला नाही. खिडकीतून डोकावून पाहिले असता पायलने ओढणीच्या साहाय्याने सिलिंग फॅनच्या अँगलला गळफास घेतल्याचे त्यांच्या नजरेस पडले..कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगरनातेवाईकांच्या मदतीने पायलला खाली उतरवून उपजिल्हा रुग्णालय, वैजापूर येथे दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून तिला मृत घोषित केले. संध्याकाळी खंडाळा येथील स्मशानभूमीत तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून नातेवाईकांनी हंबरडा फोडला..सुसाईड नोटमध्ये धक्कादायक मजकूरया घटनेची नोंद वैजापूर पोलिस ठाण्यात आकस्मित मृत्यू म्हणून करण्यात आली आहे. पायलने आत्महत्येपूर्वी एक सुसाईड नोट लिहून ठेवली असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या चिठ्ठीत, "जगण्याचा कंटाळा आला आहे" असे शब्द लिहिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.