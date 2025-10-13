Weather Update: यंदा दोन महिने अतिथंडीचे, सध्या ऑक्टोबर हीटमुळे दिवसा उकाडा, रात्री गारवा

सध्या दिवसा उकाडा आणि रात्री गारवा जाणवत असून, यंदा नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान अतिथंडीचा अंदाज आहे. ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी सांगितले की, या काळात तापमान १० अंशांवर येऊ शकते. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत दिवसा ऊन आणि रात्री गारवा अशी परिस्थिती राहील..सध्या दिवसभर उन्हाचा कडाका तर रात्री गारवा जाणवत आहे. ही हिवाळ्याची चाहूल असून, यंदा नोव्हेंबर आणि जानेवारी हे दोन महिने अतिथंडीचे राहू शकतात, असा अंदाज ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला. सध्या दुपारी उकाडा जाणवेल, कमाल आणि किमान तापमानातील अंतर वाढेल. किमान तापमान ३० अंशांवर गेले तर कमाल १९ ते २० अंशांवर येईल, असेही डॉ. साबळे यांनी सांगितले..यंदा मे महिन्यात मराठवाड्यात पाऊस पडला. त्यामुळे उन्हाळ्याचे दिवस घटले. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी झाली. एकंदरीतच हवामानात बदल झाल्याचे डॉ. साबळे म्हणाले. छत्रपती संभाजीनगर शहराचे रविवारी (ता. १२) किमान तापमान १८.२, तर कमाल तापमान ३२.४ अंश होते. सोमवारीही (ता. १३) एवढेच तापमान राहील, असा अंदाज डॉ. साबळे यांनी वर्तविला. याशिवाय १४ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान मात्र कमाल तापमानात एक अंशाने वाढ होऊन ते ३४ अंशांवर जाईल. किमान तापमानातही वाढ होऊन ते १९ ते २२ अंशांवर जाईल..Millets Health Benefits: लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सगळ्यांसाठी योग्य; जाणून घ्या मिलेट्सचे 7 आरोग्यदायी फायदे.असा खाली येणार पाराऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत दिवसा ऊन आणि रात्री गारवा अशी परिस्थिती राहील. याशिवाय १ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान किमान तापमान खाली-खाली येत ते १६ अंश, कधी १५ अंशांपासून १४ अंशांवर येईल. त्यानंतर मात्र १५ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारी हा काळ अतिथंडीचा असणार आहे. या काळात तापमान १० अंशांवर येऊ शकते, असा अंदाजही डॉ. साबळे यांनी व्यक्त केला..२०१७ मध्ये आली होती थंडी लवकरमागील १५ वर्षांचा आढावा घेतला तर भारतीय हवामान विभागाच्या (आयएमडी) नोंदीनुसार वर्ष २०१७ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहरात १२ ऑक्टोबर या दिवशी तापमान १२.२ अंश सेल्सिअस इतके खाली गेले होते. वर्ष २०२३ मध्ये १३.६, तर वर्ष २०२२ मध्ये १२.९ अंश तापमान होते. गतवर्षी १८.९ होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.