Dharashiv Politics : उद्धव ठाकरेंचा सर्वात विश्वासू खासदार देणार धक्का! ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर ठाकरे गट सोडणार? धाराशिवच्या राजकारणात मोठा भूकंप

लोहारा (जि. धाराशिव) : धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चेमुळे लोहारा तालुक्यासह मतदारसंघातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण (Omprakash Rajenimbalkar party switch news) झाले आहे. राजेनिंबाळकर यांनी शिवसेना (यूबीटी) सोडून दुसऱ्या राजकीय प्रवाहात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने स्थानिक पातळीवर विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे..ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर हे उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू आणि एकनिष्ठ नेते म्हणून ओळखले जात होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतरही त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पक्षनिष्ठेचे प्रतीक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. गेल्या काही महिन्यांत त्यांच्या पक्षांतराच्या चर्चा अनेकदा रंगल्या होत्या. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यांनी त्या चर्चांचे खंडण करत आपण उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच असल्याचे स्पष्ट केले होते..आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीत त्यांच्या भूमिकेत बदल होणार असल्याच्या चर्चेमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. लोहारा तालुक्यात उद्धव सेनेचे अनेक कार्यकर्ते गेल्या काही वर्षांत कठीण राजकीय परिस्थितीतही पक्षाशी निष्ठावान राहिले. अनेकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, निवडणुका आणि विविध आंदोलनांमध्ये पक्षाची भूमिका ठामपणे मांडली. त्यामुळे पक्षाच्या प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या खासदारांनी पक्ष सोडल्यास त्याचा मानसिक परिणाम तळागाळातील कार्यकर्त्यांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Sanjay Patil BJP Entry : पराभवाचा बदला घेण्यासाठी संजयकाकांचा पुढचा डाव? 'या' दिवशी अधिकृतपणे हाती घेणार भाजपचा झेंडा, फडणवीसांच्या उपस्थितीत होणार प्रवेश.राजकीय जाणकाराच्या मते, राजेनिंबाळकर यांच्या निर्णयाचा परिणाम केवळ लोकसभा मतदारसंघापुरता मर्यादित राहणार नाही. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही त्याचे पडसाद उमटू शकतात. त्यांच्या समर्थकांपैकी किती जण नवीन राजकीय भूमिकेसोबत जातील आणि किती जण उद्धव ठाकरे यांच्याशी निष्ठावान राहतील, यावर पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत..दुसरीकडे, काही कार्यकर्त्यांचे मत आहे की पक्षापेक्षा विचार आणि नेतृत्व महत्त्वाचे असल्याने ते उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच राहतील. तर, काहीजण राजेनिंबाळकर यांच्या पुढील भूमिकेनुसार निर्णय घेण्याच्या मनःस्थितीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शिवसेनेच्या संघटनात्मक ताकदीची खरी परीक्षा आता लागणार आहे. दरम्यान, राजेनिंबाळकर यांच्या संभाव्य निर्णयाबाबत अधिकृत घोषणा होईपर्यंत विविध तर्क-वितर्क सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, या घडामोडींमुळे लोहारा तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, कार्यकर्त्यांच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..SC Reservation Subclassification : अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती, सरकार घाईगडबडीत निर्णय घेणार नाही; मंत्री शिरसाट यांची ग्वाही.निष्ठावान शिवसैनिकांनी दाखवली ताकदशिवसेनेत फूट पडल्यानंतर लोहारा तालुक्यातील माजी खासदार प्रा. रवींद्र गायकवाड, माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्यासह अनेक प्रभावी नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली. त्यामुळे तालुक्यात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे संघटन कमकुवत झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही तळागाळातील अनेक निष्ठावान शिवसैनिक आणि कार्यकर्ते उद्धव ठाकरे यांच्याशी प्रामाणिक राहिले. त्यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला किंवा प्रलोभनाला बळी न पडता पक्षाची धुरा सांभाळली..मागील विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून पक्षांतर केलेले आणि सलग तीन वेळा निवडून आलेले आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्याविरुद्ध महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे (यूबीटी) नवखे उमेदवार प्रवीण स्वामी मैदानात होते. स्वामी यांचा पराभव करण्यासाठी शिवसेनेचे माजी खासदार प्रा. रवींद्र गायकवाड, भाजपचे माजी आमदार बसवराज पाटील तसेच इतर पक्षांतील अनेक दिग्गज नेत्यांनी जोरदार रणनीती आखली होती..मात्र, या सर्व आव्हानांवर मात करत लोहारा तालुक्यातील निष्ठावान शिवसैनिकांनी (यूबीटी) घराघरात जाऊन प्रचार केला, मतदारांशी थेट संपर्क साधला आणि प्रवीण स्वामी यांना तालुक्यातून मोठे मताधिक्य मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत सलग तीन टर्म आमदार असलेल्या ज्ञानराज चौगुले यांना पराभूत करून आपली ताकद दाखवली. या निकालातून लोहारा तालुका हा केवळ व्यक्तींना नव्हे, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आणि विचारांना मानणारा तालुका असल्याचे शिवसैनिकांनी पुन्हा एकदामत दाखवून दिले. त्यामुळे आता खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवरही अनेक निष्ठावान कार्यकर्ते, 'व्यक्ती बदलू शकतात; मात्र आमची निष्ठा उद्धव ठाकरे यांच्याशीच कायम राहील,'अशी भूमिका व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.