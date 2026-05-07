शेतकऱ्याच्या घामाची थट्टा! २-३ लाख खर्चून पिकलेला १२ क्विंटल कांदा नेला बाजार समितीत, विक्रीनंतर खिशातला रुपया देण्याची वेळ

गजानन आवारे, पैठण ः 'शेतकऱ्याने रात्रंदिवस राबायचं, रक्ताचं पाणी करून पिकावर खर्च करायचा आणि शेवटी बाजारात विकताना स्वतःच्याच खिशातून पैसे का भरायचे, आमच्या कष्टाला काही किंमत नाही का, असा संतप्त सवाल पैठण तालुक्यातील वरूडी येथील शेतकरी प्रकाश काकासाहेब गलधर यांनी अख्ख्या यंत्रणेला विचारला. चार एकर शेतात घेतलेल्या उन्हाळी कांद्याला बाजारात इतका कमी भाव मिळाला, की १२ क्विंटल कांदा विकूनही त्यांच्या हातात 'उणा रुपया' राहिला. या प्रकारामुळे हतबल झालेल्या गलधर यांनी उरलेला तब्बल ३०० क्विंटल कांदा असलेल्या दोन एकर शेतात नागरंटी करून खत म्हणून टाकून दिला!.वरूडी येथील शेतकरी गलधर यांनी डिसेंबर २०२५-२६ मध्ये मोठ्या आशेने उन्हाळी कांद्याची लागवड केली होती. चार एकर क्षेत्रात घेतलेल्या या पिकासाठी त्यांनी खत, बियाणे, औषधे, मजुरी, ठिबक सिंचन, पाणी व मशागत यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला. एकरी जवळपास ७० हजार रुपये असा एकूण २ ते ३ लाख रुपयांचा खर्च केला. दिवस-रात्र मेहनत घेऊन त्यांनी कांद्याचे चांगले उत्पादन घेतले. चार एकरांत तब्बल ४५० क्विंटल कांदा निघाला. मात्र, तो विक्रीसाठी पैठणच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केटमध्ये नेल्यानंतर त्यांच्या पदरी निराशाच पडली..इतका कमी भाव मिळाला, की विक्रीपेक्षा खर्चच जास्त निघाला. गलधर यांना १२ क्विंटल कांदा विक्रीचे १,२६२ रुपये मिळाले. पण त्यातून हमाली, तोलाई, भराई, वाराई, भाडे आणि गोणी खर्च अशा विविध नावाखाली तब्बल १२६३ रुपये वजा करण्यात आले. पावतीच्या शेवटच्या रकान्यात '-१' अशी रक्कम पाहून गलधर यांना अक्षरशः धक्का बसला. त्यांना स्वतःच्या खिशातून १ रुपया द्यावा लागला. हा व्यवहार कृषी व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे..मोठ्या अपेक्षेने कांद्याची लागवड केली होती. लाखो रुपये खर्च केले. चांगले उत्पादन आले, पण बाजारात भावच मिळाला नाही. कांदा विकूनही स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागले. त्यामुळे उरलेला कांदा शेतातच टाकण्याचा निर्णय घेतला. आता शेतकऱ्याने जगायचं कसं? - प्रकाश गलधर, शेतकरी, वरूडी.माझ्या आई-वडिलांनी प्रचंड कष्ट केले. मीही सुटीच्या दिवशी खते देण्यासाठी, अर्ध्या रात्री पाणी देण्यासाठी मदत केली. आम्हाला वाटलं कांद्याचे चांगले पैसे येतील, पण झाले उलटेच. आम्हालाच एक रुपया देण्याची वेळ आली. आता माझ्या शाळेसह घराचा खर्च कसा करावा, असा प्रश्न सध्या माझ्या आई-वडिलांना पडला आहे. - समर्थ प्रकाश गलधर (मुलगा).सध्या मार्केटमध्ये दुय्यम दर्जाच्या कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे चांगल्या कांद्यालाही अपेक्षित भाव मिळत नाहीत, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. गुरुवारच्या लिलावात सरासरी ७०० ते ८०० रुपये भाव मिळाला असून चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला ११०० रुपये दर मिळाला. प्रकाश गलधर यांचा कांदा प्रतवारीत नसल्यामुळे अपेक्षित दर मिळू शकला नाही. - नितीन विखे पाटील, सचिव, बाजार समिती, पैठण.