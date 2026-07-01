Kunbi Certificate : तीन लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप, न्या. शिंदे समितीची बैठक : मराठवाड्यात बीड जिल्हा आघाडीवर

छत्रपती संभाजीनगर - मराठा कुणबी आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. या समितीच्या २९ जून २०२६ पर्यंतच्या प्रगती अहवालानुसार, मराठवाड्यात आजवर एकूण तीन लाख चार हजार ६४१ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी तीन लाख चार हजार ५१ अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. याशिवाय ४३० अर्ज नामंजूर करण्यात आले असून १६० अर्ज प्रलंबित आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्तालयातर्फे दिली..न्या. शिंदे समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी आढावा बैठक झाली. या बैठकीत प्रभारी विभागीय आयुक्त तथा छत्रपती संभाजीनगर आयुक्त विनय गौडा जी.सी., अपर विभागीय आयुक्त मंजूष मिसकर यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांचे अधिकारी उपस्थित होते..छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात २४ हजार ४९५ अजर्जापैकी २४ हजार ४३१ प्रमाणपत्रे वितरित केली असून एकही अर्ज प्रलंबित नाही. जालना येथे ५३, परभणी येथे ३८ आणि धाराशिव येथे ४२ अर्ज प्रलंबित आहेत. धाराशिवमध्ये २४५ अर्ज नामंजूर झाले आहेत. दरम्यान, १ सप्टेंबर २०२५ ते २९ जून २०२६ या कालावधीत मराठवाड्यात एकूण ६५ हजार ३० कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले आहे..त्यामध्ये बीड (४०,८६५) जिल्ह्याचा वाटा सर्वाधिक असून त्यानंतर परभणी (५,५७८), धाराशिव (५,०१९), छत्रपती संभाजीनगर (४,७७७) आणि हिंगोली (४,१८९) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. बैठकीत मराठवाड्यात आतापर्यंत वितरित मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार, बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २ लाख ४ हजार २५ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी २ लाख ३ हजार ९८८ प्रमाणपत्रे वितरित केली असून केवळ २७ अर्ज प्रलंबित आहेत..मराठा कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाचे काम वेगाने करण्याच्या सूचना समितीने दिल्या आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित अर्जाची संख्या जास्त आहे. त्यांना दोन आठवड्यांत प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.- विनय गौडा जी.सी., प्रभारी विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.