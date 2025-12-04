Chh. SambhajinagarAccident: ॲपेरिक्षा ट्रॅक्टर ट्रॉलीला धडकला; ईसारवाडी शिवारातील घटना, महिला ठार, आठ जण गंभीर

ढोरकीन : पैठण ते छत्रपती संभाजीनगर मुख्य रस्त्यावरील ईसारवाडी शिवारात मंगळवारी (ता. दोन) सकाळी नऊला मजूर वाहतूक करणाऱ्या ॲपेरिक्षा व ट्रॅक्टरमध्ये भीषण अपघात झाला. या अपघातात एक महिला ठार, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत..मंगळवारी सकाळी पिंपळवाडी पिराची येथून धनगावकडे आठ महिला मजूर घेऊन जात असलेल्या ॲपेरिक्षाने (एमएच-२०, टी-३४५१) पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील ईसारवाडी शिवारात दुभाजकामधून रस्ता ओलांडून जात असलेल्या ट्रॅक्टरच्या (एमएच-२०, जीके-५२३२) ट्रॉलीस जोराची धडक दिली. यात ॲपेरिक्षामधील मजूर महिला व वाहनचालक शाहरुख शेख गंभीर जखमी झाले..अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी दोन शासकीय रुग्णवाहिकेतून गंभीर जखमींना पैठण येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचार करून एमआयडीसी पैठण पोलिसांनी जखमींना छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले..Chhtrapati Sambhajinager: शैक्षणिक दस्तऐवजातील आडनावात दुरुस्तीचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.मात्र, उपचारादरम्यान मेहमुदा लाला शेख (वय ६६, रा. पिंपळवाडी पिराची, ता. पैठण) यांचा मृत्यू झाला. रिक्षाचालक शाहरुख शेख (वय २२), नजमा कादर शेख (वय ४०), दीक्षा कमलेश जगताप (वय २०), बानू रियाज शेख (वय २०), शाबिया अब्दुला शेख (वय ३०), शबाना मोहम्मद शेख (वय ५०), फरजाना शेख (वय ३०) व सरताज शेख (वय ३०, सर्व रा. पिंपळवाडी पिराची, ता. पैठण) अशी जखमींची नावे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.