छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: “पैठणगेटमध्ये रात्रीची भीषण हाणामारी: चाकूच्या वाराने तरुणाचा मृत्यू; संशयित पसार

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: चार दिवसांपूर्वी झालेल्या वादातून एकाने गळ्यावर वार करून तरुणाचा खून केल्याची घटना सोमवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास पैठणगेट परिसरात घडली.
Chh. Sambhajinagar

Chh. Sambhajinagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : चार दिवसांपूर्वी झालेल्या वादातून एकाने गळ्यावर वार करून तरुणाचा खून केल्याची घटना सोमवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास पैठणगेट परिसरात घडली.

Loading content, please wait...
police
crime
murder
Police Inquiry
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com