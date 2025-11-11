Chh. Sambhajinagar: “पैठणगेटमध्ये रात्रीची भीषण हाणामारी: चाकूच्या वाराने तरुणाचा मृत्यू; संशयित पसार

छत्रपती संभाजीनगर : चार दिवसांपूर्वी झालेल्या वादातून एकाने गळ्यावर वार करून तरुणाचा खून केल्याची घटना सोमवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास पैठणगेट परिसरात घडली..इम्रान अकबर कुरेशी (वय ३३, रा. सिल्लेखाना) असे मृताचे नाव आहे. संशयित परवेज शेख पसार झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सब्जी मंडीकडे जाणाऱ्या गल्लीत एमआर मोबाइल या दुकानासमोर इम्रान आणि दुकानात काम करणारा परवेज शेख यांच्यात वाद झाला..Crime: संतापजनक! आधी वाद घातला, नंतर कुऱ्हाडीनं वार अन्... कलियुगी मुलाने वृद्ध पालकांना निर्घृणपणे संपवलं.त्यावेळी शेखने चाकूने इम्रानवर वार केले. यात इम्रान गंभीर जखमी झाला. यात त्याचा मृत्यू झाला. क्रांती चौक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Jayasingpur Crime : जयसिंगपूर हादरलं! मुलाच्या वाढदिवसाची पार्टी पित्यासाठी ठरली अखेरची; पार्टीत दगडाने ठेचून मित्रांकडून खून.सदर घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलीस तपास सुरू ठेवताना नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवा पसरवू नयेत, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. आरोपी परवेज शेख शोधण्यासाठी पोलीस विविध मार्गांवर काम करत आहेत आणि त्याला लवकरात लवकर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.