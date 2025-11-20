छत्रपती संभाजीनगर

Encroachment: ‘सकाळ’च्या दणक्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण हटाव; पैठणगेट परिसरातील ३५ वर्षे जुने अनधिकृत मार्केट मनपाने केले उद्‍ध्वस्त

Paithan Gate Encroachment: पैठणगेट परिसरातील ३५ वर्षांपासून असलेल्या अनधिकृत दुकानांवर महापालिकेने बुलडोझर फिरवून ११८ पेक्षा जास्त अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली.
Encroachment

Encroachment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पैठणगेट : शहरातील सर्वाधिक गजबलेल्या पैठणगेट परिसरात ३५ वर्षांपासून अनधिकृतरीत्या थाटलेल्या दुकानांवर महापालिकेच्या पथकाने बुधवारी (ता. १९) सकाळपासून बुलडोझर फिरविणे सुरू केले. दिवसभरात सुमारे ११८ पेक्षा अधिक मालमत्तांची अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली. यासाठी महापालिकेचे संनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे दिवसभर ठाण मांडून होते. ही कारवाई सुरू असताना फारसा कुणी विरोध केला नाही.

Loading content, please wait...
police
Muncipal corporation
Police Inquiry
Encroached
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com