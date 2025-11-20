पैठणगेट : शहरातील सर्वाधिक गजबलेल्या पैठणगेट परिसरात ३५ वर्षांपासून अनधिकृतरीत्या थाटलेल्या दुकानांवर महापालिकेच्या पथकाने बुधवारी (ता. १९) सकाळपासून बुलडोझर फिरविणे सुरू केले. दिवसभरात सुमारे ११८ पेक्षा अधिक मालमत्तांची अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली. यासाठी महापालिकेचे संनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे दिवसभर ठाण मांडून होते. ही कारवाई सुरू असताना फारसा कुणी विरोध केला नाही..पैठणगेट परिसरात नुकत्याच घडलेल्या खुनाच्या घटनेनंतर ही कारवाई सुरू झाली. त्याआधी मुकुंदवाडीत खून झाला आणि यंत्रणेने तिथली अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली होती. त्यामुळे अतिक्रमणे हटविण्यासाठी दरवेळी खुनाची वाट पाहताय का? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. शहरात अतिक्रमणांमुळे रस्ते कोंडले आणि त्यामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीने नागरिकांचे श्वास गुदमरले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे, जिथे अतिक्रमणे बोकाळली, बेशिस्त वाहतूक वाढली तिथेच खुनाच्या घटना घडल्या..रोजच्या कोंडीने महिला, नोकरदार, ज्येष्ठ वाहनधारक मेटाकुटीला आले आहेत. याची दखल मंत्री, खासदार, आमदार आणि शहरात नेतेगिरी करणारे घेत नव्हते. त्यामुळे ‘सकाळ’नेच पुढाकार घेतला आणि नेते, अधिकारी, यंत्रणेला आरसा दाखवत संतप्त लोकभावनांनाही वाट करून दिली. ‘रस्ते कोंडले, श्वास गुदमरले, कुठेय सरकार?’ ही वृत्तमालिका सुरू केल्यानंतर नागरिक ती सोशल मीडियावर व्हायरल करीत आहेत..आता यंत्रणाही जाग्या झाल्या असून अतिक्रमणांविरोधात मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. पोलिसांना अतिक्रमणे रोज दिसतात. मग महापालिकेशी चर्चा करायला कुठल्या मुहूर्ताची गरज भासते? शिवाय, मोठा गाजावाजा करून एखाद्या भागातील अतिक्रमणे जमीनदोस्त केल्यावर ती पुन्हा उभी राहू नयेत, यासाठी किंवा ज्यासाठी ती पाडली त्या उद्देशपूर्तीसाठी (रस्ता रुंदीकरण, कोंडी दूर करणे आदी) तत्परता दाखवली जाते का, असा प्रश्न यानिमित्ताने नागरिक उपस्थित करीत आहेत..पैठणगेटवर दुकानांसमोर तरुणाच्या खुनानंतर ११ नोव्हेंबरला कुरेशी समाजातील शिष्टमंडळाने झोन क्रमांक दोनसमोर ठिय्या देत एसएस मोबाइल व एमआर मोबाइलची अनधिकृत व विनापरवानगी दुकाने पाडण्याची मागणी केली होती. महापालिका अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाची दखल घेऊन पाहणी केल्यावर ही दुकाने विनापरवानगी बांधल्याचे आढळले. या दोन्ही दुकानदारांना नोटीस बजावली होती. त्याचबरोबर अन्य दुकानांची माहिती घेतली. त्यात मोठ्या प्रमाणात दुकाने अतिक्रमित असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर महापालिकेने सर्वच भागांतील दुकानांचे सर्वेक्षण करून अतिक्रमणे काढण्याची तयारी केली होती. त्यानुसार आज सकाळपासून तगड्या बंदोबस्तात कारवाई सुरू करून अतिक्रमणे काढली. ही सर्व कारवाई शांततेत झाली. केवळ दोन जणांनी न्यायालयात दाद मागितल्याने त्यांना दुपारनंतर पुढील कारवाईपर्यंत मुदत देण्यात आल्याचे संतोष वाहुळे यांनी सांगितले..स्वतःहून काढून घेतले अतिक्रमणमहापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या पथकाने पाडापाडीची कारवाई करण्यात येणार असल्याच्या सूचना मंगळवारी (ता. १८) नागरिकांना केल्या. नुकसान टाळण्यासाठी स्वत:हून अतिक्रमणे काढून घेण्याचे आवाहनही केले होते. त्यानुसार आपले नुकसान टाळण्यासाठी काहींनी रात्रीपासूनच स्वतःहून दुकाने पाडण्याचे तसेच महत्त्वाचे साहित्य काढून घेण्यास सुरवात केली होती. परिणामी महापालिका पथकाला अतिक्रमण काढण्यासाठी आज तेवढा विरोध झाला नाही. त्याचबरोबर कारवाईदरम्यान कुणाचे फारसे नुकसान झाले नाही. .कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णमहापालिकेने प्राधान्याने टोटल स्टेशन सर्व्हे केला. त्यानंतर रस्त्यांची मोजणी केली. मार्किंग करून दिले होते. संबंधितांना नोटीस बजावल्या होत्या. ज्यांचे काही म्हणणे असेल त्यांना वेळ देत कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार केवळ तीन-चार जणांनीच आपले दस्तऐवज महापालिकेला सादर केले, असे वाहुळे यांनी सांगितले. सनी सेंटर व आसपासचे ज्यूस सेंटर, मोबाइल विक्रीची दुकाने आदी ११० पेक्षा अधिक मालमत्तांवर हातोडा पडणार होता. त्यासाठी संतोष वाहुळे, झोन क्रमांक दोनचे सहायक आयुक्त रमेश मोरे, नगर रचना विभागाचे राहुल मालखेडे, इमारत निरीक्षक सय्यद जमशीद आदींच्या पथकाने पाहणी केली होती. त्याचबरोबर यावेळी जमलेल्या दुकानदारांशी चर्चा करून सहकार्याची अपेक्षी व्यक्त केली होती. .पक्क्या इमारतींचाही समावेशशहराचा विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर सर्व प्रमुख रस्ते रुंद करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घेतला. त्यानुसार रस्त्यात बाधित होणाऱ्या मालमत्ता, अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत चार मुख्य रस्ते मोकळे केले असून आता शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या पैठणगेट परिसरात कारवाई करण्यात आली. यात पत्र्याचे शेड असलेल्या दुकानांसह पक्के बांधकाम असलेल्या ३५ वर्षे जुन्या मालमत्ताही भुईसपाट करण्यात आल्या. याकडे आतापर्यंत कुणीच लक्ष दिले नसल्याने तेथे राजरोसपणे मोबाइल दुरुस्ती आणि विक्रीची सर्वांत मोठी बाजारपेठ सुरू होती. कारवाईमुळे हा बाजार उठला. .आठ तास धडधडला जेसीबीपैठणगेट परिसरातील तिन्ही रस्त्यांवर सकाळी नऊपासून पोलिस व महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा एकत्र आला होता. नियोजन, पाहणी व काही मालमत्ताधारकांसोबत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सकाळी साडेदहाला कारवाईला सुरवात झाली. सायंकाळी पावणेसातपर्यंत ती सुरू होती. यात ११० दुकानांऐवजी ११८ दुकाने पाडली. यात हॅाटेल, दुकाने, पत्र्याचे शेड, कंपाऊंड, कच्चे-पक्के शेड, गॅरेज, फलक, साइन बोर्ड आदींचा समावेश होता..महापालिकेलाच पडला होता आपल्या जागेचा विसरपार्किंगच्या परिसरातून जाणाऱ्या दलालवाडी ते खोकडपुरा रस्त्यावर महापालिकेने आपल्या जागेत कधी काळी इमारत बांधकाम सुरू केले होते. मात्र, स्लॅब टाकल्यानंतर या जागेतून रस्ता जात असल्याचे कळल्याने हे काम थांबवले होते. त्या जागा वापरात आणत तब्बल आठ जणांनी या ठिकाणी मोबाइल साहित्य विक्रीची दुकाने थाटली होती. वरच्या मजल्यावर तीन कुटुंबांनी तात्पुरते बांधकाम करून संसार थाटला होता. महापालिकेच्या हा प्रकार निदर्शनास आल्यावर अर्धवट बांधकाम भुईसपाट करण्यात आले..इमारतीच्या गॅलरीवर हातोडाडिलक्स मार्केट या इमारतीच्या मालकांनी परवानगी घेऊन बांधकाम केले होते. पण त्यात त्यांनी अनधिकृतरीत्या गॅलरी तयार केल्याने त्यासोबत लावलेल्या काचा आणि गॅलरी पाडण्यात आली. त्याला लागून लाइफ मोबाइल व अन्य एक अशा दोन आरसीसी बांधकामाच्या बहुमजली इमारती होत्या. या इमारतींच्या तळमजल्यावर दुकाने होती. ती अनधिकृत असल्याने लाइफ मोबाइल नावाच्या इमारतीसह बाजूची इमारतही जमीनदोस्त करण्यात आली. .‘सनी सेंटर’, ऑनेस्टीचे मालक न्यायालयातपैठणगेटला लागूनच रस्ता ओलांडून सनी सेंटर नावाची बहुमजली इमारत नवीन डीपी प्लॅनमध्ये पूर्ण बाधित होत आहे. त्यांची इमारत पाडण्यासाठी महापालिकेने दोन दिवसांपूर्वीच नोटीस बजावली होती. मालमत्ताधारकांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे आजची कारवाई टळली. यासंदर्भात वाहुळे यांनी सांगितले, ''या इमारत मालकाकडे बांधकाम परवानगी आहे, भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. समोरील बाजूने तसेच पार्किंगसाठी जागा सोडलेली नाही. वरचा मजला पूर्णपणे अनधिकृत आहे. तसेच या इमारतीवर मोठे होर्डिंग्ज लावलेले असून, ते धोकादायक आहेत. याबाबत जाहिरात एजन्सीकडेही विचारणा करण्यात येणार आहे.'' .अश्रू आणि धांदल...अनेक वर्षांपासून या भागात काही जणांनी दुकानांच्या वरच संसार थाटला होता. ही अतिक्रमणे काढण्यात आल्याने अनेकांना अश्रू अनावर झाले होते. त्याचबरोबर काही जणांनी स्वतःहून आपले साहित्य काढून घेतले. परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. काही रस्ते बंद असल्याने या भागात ट्रॅफिक जाम झाली होती. पोलिसांना रस्ते मोकळे करण्यासाठी काही वेळ कसरत करावी लागली होती..ग्राहकांची घालमेल!आजच्या कारवाईत मोबाइल दुकानांचा समावेश होता. अनेकांनी मोबाइल दुरुस्तीसाठी दिले होते. आजचा 'वादा' मिळालेले काही जण दुरुस्तीला दिलेला मोबाइल घेण्यासाठी गेले. संबंधित दुकान पाडापाडीत गेल्याचे दिसताच अशांची घालमेल झाल्याचे दिसले.. 