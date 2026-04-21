Chhatrapari Sambhajinagar: पाचट, साड्यांच्या आच्छादनाचा आधार; वाढत्या उन्हामुळे फळबागा वाचवण्यासाठी पैठणच्या शेतकऱ्यांची धडपड

पाचोड: उन्हाच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे पाचोडसह पैठण तालुक्यातील फळबागा धोक्यात आल्या आहेत. बाष्पीभवनामुळे जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी होत असल्याने, बागायतदार आता उसाचे पाचट, गव्हाचे भूस, प्लॅस्टिक आणि चक्क जुन्या साड्यांचा वापर करून आच्छादन (मल्चिंग) करत आहेत. कष्टाने वाढवलेल्या बागा जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांची ही अहोरात्र धडपड सुरू असल्याचे चित्र परिसरात दिसत आहे..पैठण तालुक्यात यंदा समाधानकारक पाऊस होऊनही पाण्याचा उपसा वाढल्याने उन्हाळ्याच्या सुरवातीलाच विहिरी, नाले व कूपनलिकांनी तळ गाठला आहे. तालुक्यातील पाचोड, विहामांडवा, आडूळ, ढोरकीन, बिडकीनसह १० मंडळांत सुमारे साडेदहा हजार हेक्टरवर मोसंबी, तर साडेतीन हजार हेक्टरवर डाळिंबाच्या बागा आहेत..मात्र, प्रखर उन्हामुळे सकाळी दिलेले पाणी सायंकाळपर्यंत टिकत नाही. परिणामी, थेरगाव, खंडाळा, वडजी, केकत जळगाव, रांजणगाव, आडगाव यांसह अनेक गावांतील फळबागा होरपळू लागल्या आहेत. मोसंबीला मिळणारा अत्यल्प भाव आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे बागायतदार आधीच अडचणीत आहे. आता फळांना उन्हाचे चट्टे पडू नयेत म्हणून अनेक शेतकरी झाडांवर साड्या किंवा प्लास्टिकचे आच्छादन करून सावली करत आहेत. जमिनीतील ओलावा टिकवण्यासाठी पाचट व भुशाचा वापर केला जात आहे.."विहिरींची पातळी खालावल्याने बागा ताणावर येत आहेत. त्यातच अचानक वीज गुल होत असल्याने पाणीही देता येत नाही. शिवाय उन्हामुळे फळांचा दर्जा बिघडून भाव पडत आहेत. त्यामुळे आम्ही पाचटाचे आच्छादन करून आणि झाडांवर कागदी कापड पसरून ऊन थोपवण्याचा प्रयत्न करत आहोत."- सुभाष गोजरे, डाळिंब उत्पादक."पाचट, गव्हाचा भुसा किंवा प्लॅस्टिक मल्चिंग केल्याने बाष्पीभवन थांबते आणि ओलावा टिकून राहतो. यामुळे जमिनीत गांडूळ निर्मिती होऊन जमीन सुपीक होते व तणही नष्ट होते. पाणी संकट टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आच्छादनाचा अवश्य वापर करावा."- विकास पाटील, तालुका कृषी अधिकारी, पैठण .