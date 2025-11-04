छत्रपती संभाजीनगर

MSRTC: दिवाळीची एसटीला विक्रमी ओवाळणी; दहा दिवसांत २८० फेऱ्यांतून मिळाले दीड कोटीचे उत्पन्न

Record-Breaking Diwali Revenue for Paithan ST Depot: दिवाळीत पैठण आगाराने फक्त दहा दिवसांत दीड कोटी रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळवले. योग्य नियोजन, अतिरिक्त फेऱ्या आणि प्रवाशांच्या विश्वासामुळे एसटीची विक्रमी कामगिरी.
पैठण : दिवाळी सणाच्या काळात अवघ्या दहा दिवसांच्या कालावधीत पैठण आगाराच्या योग्य नियोजनामुळे एसटीला तब्बल एक कोटी ५९ लाख ३५ हजार ४४५ रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळाले. ७२ बसगाड्यांनी विविध मार्गांवर दोन लाख ७८ हजार ७४४ किलोमीटर अंतर पार करताना एक लाख ८४ हजार ८७७ प्रवाशांना सुखकर प्रवास घडविला.

