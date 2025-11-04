MSRTC: दिवाळीची एसटीला विक्रमी ओवाळणी; दहा दिवसांत २८० फेऱ्यांतून मिळाले दीड कोटीचे उत्पन्न

पैठण : दिवाळी सणाच्या काळात अवघ्या दहा दिवसांच्या कालावधीत पैठण आगाराच्या योग्य नियोजनामुळे एसटीला तब्बल एक कोटी ५९ लाख ३५ हजार ४४५ रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळाले. ७२ बसगाड्यांनी विविध मार्गांवर दोन लाख ७८ हजार ७४४ किलोमीटर अंतर पार करताना एक लाख ८४ हजार ८७७ प्रवाशांना सुखकर प्रवास घडविला..ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटीने दिवाळी सणामध्ये १७ ते २९ ऑक्टोबर या कालावधीत प्रवाशांना उत्तम सेवा घडविली. या काळात प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीमुळे पैठण आगारातून अतिरिक्त बस सोडण्यात आल्या होत्या. तसेच विशेष बसही उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या..या बस नियमित सुरू होत्या. शाळेला दिवाळीच्या सुट्या असल्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी मामाच्या गावी जातात, नोकरवर्ग आपापल्या गावाकडे व महिला माहेरी जातात. दरम्यान, दिवाळीत एसटीने भाडेवाढ न करता चालक, वाहक, यांत्रिक कर्मचारी, पर्यवेक्षकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे योग्य नियोजन केल्यामुळे आगाराच्या उत्पन्नात विक्रमी वाढ झाली. बसमधून ४१ हजार २७७ अमृत ज्येष्ठ नागरिक, पाच हजार २५१ ज्येष्ठ नागरिक आणि ६४ हजार ४३७ महिलांनी प्रवास केला. एसटी सेवेला फक्त सवलतीच्या प्रवाशांना नव्हे, तर विनासवलत प्रवाशांनाही पसंती मिळत असल्याचे उत्पन्नाच्या आकडेवारीतून दिसून येते..या मार्गावर धावल्या बसदिवाळी सणाच्या काळात पैठण आगाराच्या बस अंबडमार्गे जालना, शेवगावमार्गे पुणे, मुंबई, सातारा, ठाणे, बोरिवली, नाशिक. संभाजीनगरमार्गे भुसावळ, जळगाव, बुलढाणा, धुळे, नाशिक. गेवराईमार्गे परभणी, हिंगोली, बीड, धाराशिव, सोलापूर या मार्गांवर धावल्या. या बसच्या एकूण २८० फेऱ्या झाल्या. विभाग नियंत्रक प्रमोद नेहूल, यंत्र अभियंता सुरेंद्र तांदळे, विभागीय वाहतूक अधिकारी संतोष घाने यांनी हे नियोजन केले होते..Chh. Sambhajinager Crime: भाजी विक्रेत्यावर सपासप वार; तोंडाला रुमाल बांधून फिल्मी स्टाइल हल्ला करीत घेतला जीव. गर्दीच्या ठिकाणी सर्वाधिक बस सोडल्यामुळे आगाराच्या महसुलात चांगली वाढ झाली आहे. एक कोटी ५९ लाख ३५ हजार ४४५ रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळाले. सवलतीचे दर मिळत असलेल्या प्रवाशांबरोबरच आता विनासवलतीचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडूनही एसटीच्या सेवेला पसंती मिळत आहे.- गजानन मडके, आगार व्यवस्थापक, पैठण बसस्थानक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.