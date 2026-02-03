Pankaja Munde: मोठी दुर्घटना टळली! पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड

छत्रपती संभाजीनगर

Pankaja Munde Helicopter Technical Snag: पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची माहिती समोर आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथून उड्डाण घेण्यापूर्वीच हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड आढळल्याने उड्डाण रद्द करण्यात आले. सुरक्षेच्या दृष्टीने तात्काळ आवश्यक खबरदारी घेण्यात आली.

