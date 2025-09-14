छत्रपती संभाजीनगर
Samruddhi Highway: रस्ता वेगवान; पण मदत संथ! समृद्धी महामार्गावर वाहन पंक्चर झाल्यास मनस्ताप
Vehicle Breakdown: समृद्धी महामार्गावर वाहन ब्रेकडाऊन झाल्यास प्रवाशांना वेळेत मदत मिळत नाही. खासगी कारागीरांनी मोठी रक्कम घेतली. एमएसआरडीसीने तातडीने टायर पंक्चर दुरुस्ती यंत्रणा सुरू करावी.
छत्रपती संभाजीनगर : समृद्धी महामार्गावर वाहन ब्रेकडाऊन किंवा पंक्चर झाले तर वेळेवर मदत मिळत नाही, रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) काहीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे खासगी मेकॅनिक, कारागिरांचे फावत असून, ते मोठी रक्कम घेतल्याशिवाय काम करत नाहीत.