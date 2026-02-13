Chhatrapati Sambhajinagar News : महापालिकेत नोकर भरतीचा मार्ग मोकळा! २२२ पदांसाठी निघणार जाहिरात

छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे लांबलेल्या महापालिकेतील नोकर भरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. २२२ पदांसाठी पुढील आठ दिवसांत जाहिरात प्रसिद्ध होईल, असे सूत्रांनी सांगितले..महापालिकेतील निवृत्त होणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला आधार घ्यावा लागत आहे. आजघडीला सुमारे २ हजार कंत्राटी कर्मचारी महापालिकेत नियुक्त आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असताना कायम कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे..कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महत्त्वाची कामे देता येत नसल्याने प्रशासनाची अडचण होत आहे. दुसरीकडे आस्थापना खर्चाच्या अटीमुळे नोकर भरती करताना अडचणी येत आहेत. राज्य शासनाने टप्प्याटप्प्याने नोकरभरती करण्यास महापालिकेला परवानगी दिलेली आहे. त्यानुसार गेल्या दीड वर्षापासून २२२ पदे भरण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू होती..शासन, विभागीय आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला होता. पण, त्यात महापालिका निवडणुका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे प्रशासनाला जाहिरात प्रसिद्ध करता आली नव्हती. आचारसंहिता संपल्यामुळे पुढील आठ दिवसांत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले..या पदांसाठी होणार भरतीपदनाम - पदकनिष्ठ अभियंता - ३२उपअग्निशमन अधिकारी - ०४सहायक सुरक्षा अधिकारी - ०१स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक - २४स्वच्छता निरीक्षक - १२पशुधन पर्यवेक्षक - ०७चालक यंत्रचालक - १५उद्यान सहायक - ०६अनुरेखक (ट्रेसर) - ०९अग्निशमन - १००रोखपाल - १२एकूण - २२२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.