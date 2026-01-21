छत्रपती संभाजीनगर
Rajkumar Khinvasara Passes Away: गरिबांच्या पोटी रोटी भरवणारे काका गेले; राजकुमार खिंवसरा यांचे निधन, रुग्ण, भुकेल्यांचा आधारवड हरपला!
Supporter of patients and needy no more: राजकुमार खिंवसरा: समाजसेवेचा आधारवड हरपला
छत्रपती संभाजीनगर: आजवर अक्षरशः लाखो भुकेल्यांच्या पोटाला अन्न देणारे, रुग्णसेवेलाच ईश्वरसेवा मानणारे ज्येष्ठ समाजसेवक राजकुमार भोजराज खिंवसरा (काका) यांचे सोमवारी (ता. १९) निधन झाले. ते ८२ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने शहराने रुग्णांचा, गरजूंचा आणि भुकेल्यांचा खरा आधारवड गमावला.