Phaltan Crime Cases: फलटणमधील आठ गुन्हे उघड; ग्रामीण पोलिसांची कामगिरी; चार लाख ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त

दुधेबावी: महिलेच्या डोळ्यात चटणी टाकून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र जबरदस्तीने लुटणाऱ्या संशयितांकडून विडणी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या मोटारी चोरीचे तब्बल आठ गुन्हे उघडकीस आणण्यात फलटण ग्रामीण पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाला यश आले आहे. या कारवाईत पोलिसांनी चार लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत १३ ऑगस्टला सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास विडणी गावच्या हद्दीतील २४ फाटा येथे एका महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र जबरदस्तीने हिसकावून नेण्यात आले होते..Prithviraj Chavan on PM Modi : देशात सत्ताबदल नक्की होईल, पण तो काँग्रेस पक्षामुळे नव्हे तर... पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले?.याप्रकरणी पोलिसांनी अथर्व ऊर्फ चिन्मय छगन सुतार (वय २०, रा. विडणी, ता. फलटण) याला ताब्यात घेतले होते. या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना पोलिसांनी संशयिताची कसून चौकशी केली. त्यावेळी त्याने विडणी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील मोटारी तसेच अन्य विद्युत साहित्य चोरी केल्याची कबुली दिली..संशयित आरोपीकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी चोरीचे आठ गुन्हे उघडकीस आणले असून, संबंधित गुन्ह्यांतील मुद्देमाल जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. दरम्यान, फलटण ग्रामीण पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण फलटण; संशयितासमवेत धन्यकुमार गोडसे, प्रशांत सुबनावळ व पोलिस कर्मचारी..Shahada Bribery Case: वनपाल संजय पवार यांना न्यायालयीन कोठडी; सव्वादोन महिन्यांनंतर ‘एसीबी’ची दुसरी कारवाई.पथकाने मागील दहा दिवसांत विविध प्रकारचे एकूण १४ गुन्हे उघडकीस आणल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. यामध्ये जबरी चोरीचा प्रयत्न, डीपी चोरी तसेच मोटार चोरीच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. पोलिस उपअधीक्षक धन्यकुमार गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत सुबनावळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक दीपक पवार, पोलिस हवालदार नितीन चतुरे, अमोल जगदाळे, श्रीनाथ कदम, सचिन वावरे, विक्रम बनकर तसेच पोलिस कॉन्स्टेबल हनुमंत दडस यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.