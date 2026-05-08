Chhatrapati Sambhajinagar: सात दिवसांत बायोमेट्रिक करणेे बंंधनकारक;फार्मसी कौन्सिलकडून सर्व फार्मसी महाविद्यालयांना सूचना

छत्रपती संभाजीनगर: देशातील सर्व मान्यताप्राप्त फार्मसी महाविद्यालयांनी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीची (एईबीएएस) अंमलबजावणी तातडीने पूर्ण करावी, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा अंतिम इशारा फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) दिला आहे..कौन्सिलकडून वारंवार परिपत्रके, मार्गदर्शन कार्यशाळा आणि सूचना देऊनही अनेक संस्थांनी अद्याप एईबीएएस पोर्टलवर नोंदणी व अंमलबजावणी पूर्ण केलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सात दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. पीसीआयने स्पष्ट केले की, काही संस्थांनी पोर्टलवर नोंदणी केली असली तरी प्राध्यापकांची नोंदणी केलेली नाही. काही ठिकाणी बायोमेट्रिक उपकरणे जोडलेली नाहीत, तर काही प्राध्यापक नियमित उपस्थिती नोंदवत नसल्याचे आढळले आहे..Shaktipeeth Highway : ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाची नवी अधिसूचना जारी; कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील १०९ गावांतून जाणार, भूसंपादन होणारी तालुकावार गावे.या पार्श्वभूमीवर सर्व संस्थांना सात दिवसांत संस्था नोंदणी, नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व पडताळणी, सर्व शिक्षकांची नोंदणी आणि बायोमेट्रिक उपस्थिती सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डीजी-फार्म्ड पोर्टलवरील मान्यताप्राप्त सर्व प्राध्यापकांनीही निश्चित कालावधीत एईबीएएसवर उपस्थिती नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्राध्यापकांची वैयक्तिक फार्मासिस्ट प्रोफाइल ब्लॉक करण्यात येऊ शकते, असा इशाराही कौन्सिलने दिला आहे. एईबीएएस संदर्भातील सर्व तक्रारी व अडचणी केवळ अधिकृत तक्रार निवारण पोर्टलमार्फतच सादर कराव्यात, असेही परिपत्रकात कौन्सिलचे निबंधक-सहसचिव अनिल मित्तल यांनी म्हटले ..Jaykumar Gore: मुख्यमंत्री होण्यासाठी संख्याबळ हवे: पालकमंत्री जयकुमार गोरेंची जय पवारांच्या विधानावर प्रतिक्रिया, खासदार ताई दिल्लीतील रस्त्यांचा विचार करतात!.एम. फार्म विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक गरजेचीएम. फार्म अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय पीसीआयने घेतला आहे. जीपॅट शिष्यवृत्ती वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि पडताळणी सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रणाली योजनाशी जोडण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना डीजी-फार्म्ड प्रोफाइलवरून वैध बीएच-एस क्रमांक तयार करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच अभ्यासक्रम निवडीत एम. फार्म नमूद असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व संस्थांनी ३१ मे पर्यंत एम. फार्म विद्यार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण करून नियमित उपस्थिती सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेमुळे शिष्यवृत्ती वितरण अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत होणार आहे. दिलेल्या मुदतीत आवश्यक नोंदणी व पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन पीसीआयकडून करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.