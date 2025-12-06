MGNREGA Scam : ५ कोटी १८ लाखांच्या मनरेगा घोटाळ्यावर कारवाई शून्य; खासदार कल्याण काळे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस!

फुलंब्री : तालुक्यात मनरेगा योजनेंतर्गत ‘मातोश्री पाणंद रस्ते’ कामांमध्ये तब्बल ५ कोटी १८ लाख रुपयांच्या अनियमितता झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले असूनही, दोषींवर कोणतीही कारवाई करण्यात न आल्याचा गंभीर आरोप करत खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हक्कभंगाची नोटीस दिली आहे. रोहयोतील घोटाळा व अनियमित प्रकरण जुलै २०२५ मध्ये उघड केले होते. एकाच मजुरांच्या ग्रुप फोटोचा वारंवार वापर करून बनावट मजुरी बिले काढल्याचे चौकशी समितीनेही निष्पन्न केले आहे. .संबंधित रोजगार सेवक, तांत्रिक सहाय्यक व संगणक चालकांची जबाबदारी निश्चित असूनही कारवाई मात्र अद्याप झालेली नाही. शासन निधीची वसुली प्रक्रिया देखील सुरु न झाल्याने प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे खासदारांनी पत्रात नमूद केले आहे. खासदार काळे यांनी ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी आपल्या कार्यालयास पत्र दिले होते. त्यावर पोच वा उत्तर न देणे, आवश्यक माहिती न पुरविणे ही लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणारी व लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारी बाब असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे..रत्नागिरी -४४ कोटीच्या डांबर खरेदीच्या अनियमिततेची चौकशी व्हावी.शासन व भारत सरकारच्या परिपत्रकांनुसार लोकप्रतिनिधींशी सौजन्यपूर्ण वागणूक आणि पत्रांना त्वरित उत्तर देणे बंधनकारक असल्याची आठवण नोटीसीत करून देण्यात आली आहे. खासदारांनी ४८ तासांत लेखी खुलासा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्यथा विशेष हक्कभंग समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या प्रकरणात प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे खासदार डॉ.कल्याण काळे आता इतके कार्यकारी अधिकारी अंकित यांच्यावर हक्काभंग आणणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.