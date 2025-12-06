छत्रपती संभाजीनगर

MGNREGA Scam : ५ कोटी १८ लाखांच्या मनरेगा घोटाळ्यावर कारवाई शून्य; खासदार कल्याण काळे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस!

Government Funds : फुलंब्री तालुक्यातील मनरेगा मातोश्री पाणंद रस्ते कामांमधील ५ कोटी १८ लाख रुपयांच्या अनियमितता प्रकरणी चौकशीनंतरही दोषींवर कारवाई न झाल्याने खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांना हक्कभंग नोटीस बजावली आहे.
MP Dr. Kalyan Kale Issues Privilege Notice to CEO Over MGNREGA Scam

सकाळ वृत्तसेवा
फुलंब्री : तालुक्यात मनरेगा योजनेंतर्गत ‘मातोश्री पाणंद रस्ते’ कामांमध्ये तब्बल ५ कोटी १८ लाख रुपयांच्या अनियमितता झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले असूनही, दोषींवर कोणतीही कारवाई करण्यात न आल्याचा गंभीर आरोप करत खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हक्कभंगाची नोटीस दिली आहे. रोहयोतील घोटाळा व अनियमित प्रकरण जुलै २०२५ मध्ये उघड केले होते. एकाच मजुरांच्या ग्रुप फोटोचा वारंवार वापर करून बनावट मजुरी बिले काढल्याचे चौकशी समितीनेही निष्पन्न केले आहे.

Marathwada
scam
ZP
MGNREGA
kalyan kale

