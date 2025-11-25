Phulambri Police : बेडीसह पळालेला आरोपी रिक्षात सापडला; गांजा लागवड प्रकरणात होता अटकेत, शहरात दिवसभर फिरला अन्...

छत्रपती संभाजीनगर : फुलंब्री पोलिस ठाण्यातील (Phulambri Police) गुन्ह्यात अटक केलेला आरोपी हातकडीसह पोलिसाला गुंगारा देऊन पसार झाला. दरम्यान, वाहतूक पोलिसांना रिक्षाविरोधी सुरू असलेल्या कारवाईत हा आरोपी पोलिसांच्या अलगद हाती लागला. कारभारी श्यामलाल घुशिंगे (वय ४१, रा. निधोना, ता. फुलंब्री) असे त्याचे नाव आहे..रिक्षाचालकाने वाहतूक पोलिसाला चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सोमवारी (ता. २४) वाहतूक पोलिसांनी शहरभर रिक्षांच्या विरोधात धडक मोहीम राबवली. या कारवाई दरम्यान हर्सूल टी पॉइंट येथे वाहतूक शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक दीपक ढोणे आणि माणिक नागरे हे कारवाई करत होते..Gangapur Road Accident : मेहुणीचे लग्न करुन परतताना भीषण अपघात; कंटेनर-दुचाकी धडकेत दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू, वडील गंभीर जखमी.त्यावेळी एका रिक्षाला थांबवताच चालक शहारुख खान याने पोलिसांना रिक्षातील प्रवाशाला हातकडी असल्याचे सांगितले. त्यावेळी उपनिरीक्षक ढोणे यांना रिक्षात बसलेला प्रवासी संशयास्पद आणि भेदरलेल्या अवस्थेत दिसला. ढोणे यांनी त्याची चौकशी केली; तेव्हा त्याची हतकडी दिसली. त्यावर आपण पोलिसांच्या तावडीतून सुटून पळून जात असल्याचे त्याने कबूल केले..कारभारी श्यामलाल घुशिंगे (वय ४१, रा. निधोना, ता. फुलंब्री) असे त्याचे नाव आहे. शेतामध्ये गांजा लावल्याने आरोपी घुशिंगे याला अटक करण्यात आली होती. जमादार संजय दिलवाले यांनी घुशिंगे याला न्यायालयात आणले होते. न्यायालयात कागदपत्र सादर करण्याच्या घाईचा फायदा घेत घुशिंगेने पलायन केले. दिवसभर तो शहरात फिरत होता. त्याने मद्य प्राशन केले. हर्सूल येथे भावाकडे जाण्यासाठी तो रिक्षात बसला होता. त्यावेळी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.