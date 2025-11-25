Phulambri Police : बेडीसह पळालेला आरोपी रिक्षात सापडला; गांजा लागवड प्रकरणात होता अटकेत, शहरात दिवसभर फिरला अन्...

छत्रपती संभाजीनगर

Traffic Police Detain Accused During Rickshaw Crackdown : फुलंब्री पोलिसांच्या ताब्यातून हातकडीसह आरोपी कारभारी घुशिंगे पसार झाला. रिक्षाविरोधी मोहीम चालू असताना वाहतूक पोलिसांनी त्याला हर्सूल टी पॉइंट येथे पकडले.
छत्रपती संभाजीनगर : फुलंब्री पोलिस ठाण्यातील (Phulambri Police) गुन्ह्यात अटक केलेला आरोपी हातकडीसह पोलिसाला गुंगारा देऊन पसार झाला. दरम्यान, वाहतूक पोलिसांना रिक्षाविरोधी सुरू असलेल्या कारवाईत हा आरोपी पोलिसांच्या अलगद हाती लागला. कारभारी श्यामलाल घुशिंगे (वय ४१, रा. निधोना, ता. फुलंब्री) असे त्याचे नाव आहे.

