Road Damage: छत्रपती संभाजीनगर येथील सरपंच साबळे यांचे चिखलात लोळून आंदोलन; रस्त्याच्या दुरवस्थेवर अनोखा निषेध

फुलंब्री (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : तालुक्यातील गेवराई पायगा ते बोरगाव अर्ज या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे व पाणी साचल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. वारंवार प्रशासनाचे लक्ष वेधूनही दुरुस्तीची कोणतीही हालचाल न झाल्याने गेवराई पायग्याचे सरपंच मंगेश साबळे यांनी अर्धनग्न अवस्थेत रस्त्यावरील चिखलात लोळून रविवारी (ता.१४) अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवला..साबळे म्हणाले, की दुरुस्तीसाठी आमदार, खासदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. मात्र, या रस्त्याकडे कोण लक्ष देणार, यासाठी हे अनोखे आंदोलन सुरू केले आहे.’ सकाळपासूनच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने आंदोलनाला उपस्थित होते. पावसाळ्यात रस्त्यावरून वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होतो..शेतमाल बाजारात नेणे कठीण झाले आहे, विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे अडचणीचे ठरते, तर रुग्णांना वेळेत दवाखान्यात पोचवणेही अशक्य होत आहे. त्यामुळे आठ दिवसांत रस्त्याबाबत कारवाई न झाल्यास गाढवावर बसून सार्वजनिक बांधकाम विभागात जाणार आहे, असा इशारा साबळे यांनी दिला..Godavari Accident: गोदावरी नदीत पडून ७० वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू; आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीने शोधकार्य.साडेतीनशे विद्यार्थ्यांची चिखलातून ये-जागेवराई पायगा ते बोरगाव या रस्त्याने दररोज या भागातील सुमारे साडेतीनशे विद्यार्थी शाळेत ये-जा करतात. मात्र, रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. प्रत्येक १०० मीटरला रस्ता उखडलेला आहे. त्यामुळे रस्ता दुरुस्त करण्याची मागणी अधिक तीव्र होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.