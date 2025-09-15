छत्रपती संभाजीनगर

Road Damage: छत्रपती संभाजीनगर येथील सरपंच साबळे यांचे चिखलात लोळून आंदोलन; रस्त्याच्या दुरवस्थेवर अनोखा निषेध

chhatrapati sambhajinagar: फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई पायगा ते बोरगाव अर्ज रस्ता खड्ड्यांनी भरला असून नागरिक त्रस्त आहेत. सरपंच मंगेश साबळे यांनी रस्त्यावर लोळून अनोखा निषेध नोंदवला.
सकाळ वृत्तसेवा
फुलंब्री (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : तालुक्यातील गेवराई पायगा ते बोरगाव अर्ज या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे व पाणी साचल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. वारंवार प्रशासनाचे लक्ष वेधूनही दुरुस्तीची कोणतीही हालचाल न झाल्याने गेवराई पायग्याचे सरपंच मंगेश साबळे यांनी अर्धनग्न अवस्थेत रस्त्यावरील चिखलात लोळून रविवारी (ता.१४) अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवला.

