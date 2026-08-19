छत्रपती संभाजीनगर

Phulambri Medical Waste: सार्वजनिक ठिकाणी सिरिंज, इंजेक्शनच्या बाटल्या; फुलंब्रीतील शिवमनगरी परिसरातील नागरिकांच्या जिवाशी खेळ

Medical Waste Found Dumped in Public Area: फुलंब्रीतील शिवमनगरी परिसरात रस्त्यालगत वापरलेल्या सिरिंज, इंजेक्शनच्या बाटल्या आणि वैद्यकीय कचरा उघड्यावर आढळल्याने नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
Phulambri Medical Waste

Phulambri Medical Waste

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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फुलंब्री: शहरातील शिवमनगरी परिसरात रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय कचरा उघड्यावर टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वापरलेल्या सिरिंज, इंजेक्शनच्या बाटल्या, व्हायल्स तसेच वैद्यकीय साहित्याचे बॉक्स रस्त्यालगत पडलेले आहेत. काही बॉक्स उलटल्याने कचरा थेट रस्त्यावर विखुरला आहे.

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