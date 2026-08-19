Phulambri Medical Waste: सार्वजनिक ठिकाणी सिरिंज, इंजेक्शनच्या बाटल्या; फुलंब्रीतील शिवमनगरी परिसरातील नागरिकांच्या जिवाशी खेळ

फुलंब्री: शहरातील शिवमनगरी परिसरात रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय कचरा उघड्यावर टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वापरलेल्या सिरिंज, इंजेक्शनच्या बाटल्या, व्हायल्स तसेच वैद्यकीय साहित्याचे बॉक्स रस्त्यालगत पडलेले आहेत. काही बॉक्स उलटल्याने कचरा थेट रस्त्यावर विखुरला आहे..उघड्यावर पडलेल्या सिरिंज व औषधांच्या बाटल्यांमुळे नागरिक, लहान मुले तसेच भटक्या प्राण्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जैववैद्यकीय कचऱ्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावणे आवश्यक असताना रहिवासी भागालगतच हा कचरा टाकण्यात आल्याने संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पावसाळ्यात हा कचरा पाण्याबरोबर परिसरात पसरण्याची भीती असून, दुर्गंधी व संसर्गाचा धोका वाढू शकतो..Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंचा सुनेत्रा पवारांसह उद्धव ठाकरेंना धक्का; राष्ट्रवादी नगरसेवकांसह ठाकरे गटाचे पदाधिकारी शिवसेनेत.हा कचरा नेमका कोणी आणि कोणत्या रुग्णालय अथवा वैद्यकीय आस्थापनेने टाकला, याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच कचरा तत्काळ हटवून परिसराची स्वच्छता करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.."शहरातील शिवमनगरी भागात इंजेक्शन व सिरिंज मोठ्या प्रमाणात आढळले. ही माहिती संबंधित यंत्रणेला दिली. आरोग्य विभागाने संबंधित रुग्णालयाची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी."- गणेश राऊत, नगरसेवक, फुलंब्री.IPO News: पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदार मालामाल! Shiprocket अन् Behari Lal Engineering ची बंपर लिस्टिंग; कुणाला सर्वाधिक रिटर्न?." रुग्णालय व मेडिकल व्यावसायिकांनी आपापल्या वेस्टेज कचऱ्याची बायोवेस्ट मेडिकल संस्थेच्या माध्यमातून विल्हेवाट लावावी. असा कुठेही रस्त्यावर कचरा फेकू नये. असे आढळल्यास संबंधितावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल."- ज्ञानेश्वर ठोंबरे, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत, फुलंब्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.