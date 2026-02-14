भाजप आमदाराच्या कार्यालयात बॅगेत आढळलं पिस्तुल, कुणी आणि कशासाठी आणलं?

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजप आमदार संजय केनेकर यांच्या कार्यालयात एका बॅगेत पिस्तुल आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे. काल सायंकाळी अज्ञाताने बॅग कार्यालयात ठेवली होती. कुणाची तरी विसरली असेल असे समजून कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी ती तशीच ठेवून दिली. पण सकाळी जेव्हा कुणीही बॅगेबाबत संपर्क केला नाही तेव्हा बॅग उघडून पाहिली असता त्यात पिस्तुल आढळून आले. यानंतर आमदार संजय केनेकर यांनी पोलिसांशी संपर्क साधून याची माहिती दिली..आमदाराच्या कार्यालयात येत पोलिसांनी बॅग ताब्यात घेतलीय. संबंधित पिस्तुल ही एअरगण असल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. आमदार संजय केनेकर यांचं क्रांती चौकात मध्यवस्तीत हे कार्यालय आहे. कुणीतरी बॅग ठेवली, ती कशासाठी ठेवली याचा तपास आता पोलीस करत आहेत. संपर्क कार्यालयात आढळलेल्या एअरगनमुळे खळबळ उडालीय..अर्थखातं पुन्हा राष्ट्रवादीकडे सोपवलं जाणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा हिरवा कंदील.पोलिसांनी सांगितले की, संबंधित बॅग कुणी आणि कशासाठी आणली, इथे कधी ठेवली याचा तपास केला जात आहे. प्राथमिक तपासात एअरगन असल्याचं समजतंय. सीसीटीव्ही फूटेज तपासलं जाईल आणि त्यानुसार पुढील चौकशी केली जाईल. सध्या पोलिसांनी एअरगन ताब्यात घेतली आहे..आमदार संजय केनेकर यांना बॅग आणि पिस्तुलाबाबत विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, कार्यालयात लोक त्यांच्या कामासाठी येत असतात. त्यामुळे बॅग मिळाली तेव्हा ती कुणीतरी विसरून गेलं असेल असं वाटलं. दुसऱ्या दिवशी चेक केलं असता त्यात पिस्तुल आढळलं. पोलिसांना याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे..लव्ह जिहादसह अनेक हिंदुत्ववादी मुद्द्यांवर मी उघड भूमिका घेतलीय. अनेकदा प्रचारसभांमध्ये कठोर टीकाही केलीय. मला समोरून उघडपणेही खूप वेळा धमक्या दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे घातपाताची शक्यताही नाकारता येत नाही असं आमदार केनेकर यांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.