२ वर्षांच्या चिमुकल्याला २५ वेळा चावा, २० मिनिटं मारहाण, एकाने केल्या उलट्या; प्ले स्कूलमधील संतापजनक प्रकार

छत्रपती संभाजीनगरमधील प्ले स्कूलमध्ये चिमुकल्याला दुसऱ्या एका लहान मुलाने मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. संतापजनक बाब म्हणजे लहान मुलं प्री स्कूलच्या एका खोलीत असताना २० मिनिटं तिथे शिक्षक किंवा स्टाफपैकी कुणीच नव्हतं. २० मिनिटात २ वर्षांच्या चिमकुल्याला दुसऱ्या मुलाकडून बेदम मारहाण केली गेली. इतकंच नाही तर त्याला २० ते २५ ठिकाणी चावा घेण्यात आल्याचंही समोर आलंय. या प्रकाराने खळबळ उडाली असून पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे..सिडकोतील नामांकित फर्स्टक्राय इंटेलिटॉट्स प्री स्कूलमध्ये शाळा प्रशासन, शिक्षकांच्या बेजबाबदार व निष्काळजीपणामुळे २३ महिन्यांच्या बालकाला गंभीर शारीरिक, मानसिक छळाला सामोरे जावे लागले. धक्कादायक बाब म्हणजे, वर्गखोलीत शिक्षिका हजर नसताना केअर टेकर बालकांना आत कोंडून बाहेरून दरवाजा लॉक करून गेली. यादरम्यान घडलेल्या गंभीर प्रसंगानंतरही शाळा व्यवस्थापनाने मुलाला रुग्णालयात नेले नाही..Mumbai Crime News : मुंबईत धावत्या लोकलमध्ये तरुणाला संपवले; त्या रात्री नेमकं काय घडलं? आरोपीचे धक्कादायक खुलासे.याप्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात शाळेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह ६ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. २९ वर्षीय वकिलाने आपल्या २३ महिन्यांच्या मुलाला २२ जून रोजी सकाळी १०:३० वाजता सिडको, एन-१ येथील 'फर्स्टक्राय इंटेलिटॉट्स प्री-स्कूल' मध्ये सोडले. ११ वाजता वर्गातील मदतनीस महिला एका मुलाला बाहेर घेऊन गेली. मात्र, तिने वर्गाचा दरवाजा बाहेरून लॉक करून घेतला..खोलीत शिक्षक किंवा काळजीवाहू व्यक्ती नसल्यामुळे आत लहान मुले घाबरून जोरजोराने रडत होती. यात खोलीत मुलांमध्ये झालेल्या झटापटीत तक्रारदाराच्या मुलाच्या चेहऱ्यावर, नाकावर, ओठांवर, छातीवर, पाठीवर व तळपायावर गंभीर जखमा झाल्या. शिवाय, एक-दोघांनी त्याच्या शरीरावर कडकडून चावे घेतले. अर्धा तास चिमुकला वेदनेने विव्हळत होता. एका चिमुकल्यानं उलटी केल्याचंही व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओत दिसतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.