PNG Gas : सिलिंडरपेक्षा ‘पीएनजी’ पंधरा टक्के स्वस्त; घरखर्चात होणार बचत

छत्रपती संभाजीनगर - शहरात नवीन वर्षात स्वयंपाकासाठी 'पाइप नॅचरल गॅस'चा (पीएनजी) पुरवठा होणार आहे. सध्या मिळणाऱ्या सिलिंडरपेक्षा हा गॅस १५ टक्क्यांपर्यंत स्वस्त असल्याचे बीपीसीएल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर तो वापरण्यासाठीही तितकाच सुरक्षित असल्याचा दावाही त्यांनी केला. .मागील पाच वर्षांपासून शहरवासीयांना पाइपने गॅसपुरवठा करण्यासाठी गॅसलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. मुख्य पाइपलाइनचे काम झाले. तसेच शहरात अंतर्गत पाइपलाइन आणि कनेक्शन देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले. यातून मिथेन नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जाणार आहे..नाशिक, मुंबई आणि पुण्यात नागरिकांना घरात स्वयंपाकासाठी पाइपनेच गॅसपुरवठा करण्यात येतो. त्यातून आतापर्यंत मोठे अपघात किंवा स्फोट असे प्रकार झाले नसून यातून जीवितहानी झाली नसल्याचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.सिलिंडरमध्ये प्रेशरने गॅस भरण्यात येतो. येथे मात्र तसा प्रकार नसल्याने काही अपवाद वगळता अधिक सुरक्षित आणि स्वस्त असल्याचा दावा कंपनी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला..हा गॅस हवेपेक्षा हलका असल्याने लिक झाला तरी लगेच त्याचे हवेत विघटन होते. तो फारसा धोकादायक नाही. त्याचा परिणाम स्वयंपाकावर होत नाही. आताच्या एलपीजीच्या तुलनेत १५ टक्क्यांपर्यंत स्वस्त आहे. त्याचा लाभ लवकरच नागरिकांना होणार आहे.- सचिन साळुंके, सहायक प्रबंधक, बीपीसीएल.दर दोन महिन्याला येणार बिलदर दोन महिन्याला याचे वीजबिलासारखे बिल येणार आहे. त्यामुळे याचा दर महिन्याला होणारा बिलाचा खर्च खूप कमी असणार आहे. आताचे सिलिंडर जर ८६० रुपयांना असेल तर महिन्याला एक सिलिंडर याप्रमाणे विचार केल्यास दोन महिन्यांत सिलिंडरला १,७२० रुपये खर्च लागणार आहे. मात्र, याच गॅसचा पाइपलाइनमधून खर्च केवळ १,५०० ते १,६०० असणार आहे. वापरानुसार बिल आकारले जाते..उद्योगांनाही होणार फायदापाइपने गॅस पुरवठा कुटुंबाची आर्थिक बजेट करणारच आहे. पण, उद्योगांसाठीही फायद्याचा ठरणार आहे. सध्या उद्योगांचीना त्यांच्या जागेत गॅस साठवावा लागतो. यात बराच भाग व्यापला जातो. असा गॅस साठवणे धोकादायक आहे. दुर्घटनेची कायम भीती असल्याने त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावावी लागते. त्यासाठी देखभालीचा खर्चही येते. पण, पाइपने पुरवठा झाल्यास ही जागा इतर कामी वापरता येणार नाही. शिवाय देखभालीचा खर्च येणार नाही. एकूण जागा आणि पैसा वाचणार आहे.