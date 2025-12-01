छत्रपती संभाजीनगर

PNG Gas : सिलिंडरपेक्षा ‘पीएनजी’ पंधरा टक्के स्वस्त; घरखर्चात होणार बचत

छत्रपती संभाजीनगर शहरात नवीन वर्षात स्वयंपाकासाठी ‘पाइप नॅचरल गॅस’चा (पीएनजी) पुरवठा होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - शहरात नवीन वर्षात स्वयंपाकासाठी ‘पाइप नॅचरल गॅस’चा (पीएनजी) पुरवठा होणार आहे. सध्या मिळणाऱ्या सिलिंडरपेक्षा हा गॅस १५ टक्क्‍यांपर्यंत स्वस्त असल्याचे बीपीसीएल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर तो वापरण्यासाठीही तितकाच सुरक्षित असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

