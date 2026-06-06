मुलीच्या वादाचं प्रकरण, २२ वर्षीय कॉलेज तरुणाकडे गुन्हा दाखल न करण्यासाठी लाचेची मागणी; APIसह हवालदाराला अटक

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तक्रार अर्जावर अर्जावर कारवाई न करण्यासाठी आणि गुन्हा दाखल टाळण्यासाठी लाचेची मागणी करणाऱ्या मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यातील एका पोलिस अंमलदाराला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणात लाचेच्या मागणीला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप असलेल्या सहायक पोलिस निरीक्षकाविरोधातही गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ACB Catches API, Constable Accepting Bribe Red-Handed.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, गोकुळ अनिलराव खटावकर (वय ४३) असे अटक करण्यात आलेल्या पोलिस अंमलदाराचे नाव आहे. तर संजय नागुसिंग बहुरे (वय ४८) असे सहायक पोलिस निरीक्षकाचे नाव आहे. तक्रारदाराविरोधात मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात एक अर्ज प्राप्त झाला होता. या अर्जावर गुन्हा दाखल न करण्यासाठी पोलिस अंमलदार खटावकर यांनी तक्रारदाराकडे तब्बल ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे..कारने धडक देताच दुचाकीवरील चौघे हवेत उडाले, चिमुकलीसह चौघांचाही जागीच मृत्यू; घटनास्थळी रक्ताचा सडा.तक्रारदाराने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. एसीबीने पडताळणी केल्यानंतर लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले. तपासादरम्यान सहायक पोलिस निरीक्षक संजय बहुरे यांनीही या लाच प्रकरणाला प्रोत्साहन दिल्याचे समोर आले..यानंतर तडजोडीअंती लाचेची रक्कम ५० हजारांवरून १० हजार रुपये निश्चित करण्यात आली. शुक्रवारी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्याच्या इमारतीतच तक्रारदाराकडून १० हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने सापळा रचून खटावकर यांना रंगेहाथ पकडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.