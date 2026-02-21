छत्रपती संभाजीनगर

Police Recruitment Youth Death : पोलिस भरतीवेळी धावताना सांगलीच्या 23 वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी अंत; 1600 मीटरची 'ती' धाव ठरली शेवटची, खाकीचं स्वप्न उराशी, पण...

What Happened During the Police Recruitment Running Test? छत्रपती संभाजीनगर येथे पोलिस भरतीच्या १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीदरम्यान २३ वर्षीय संग्राम शिंदे याचा अचानक मृत्यू झाला. शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
Youth Dies in Police Bharti Running Test Maharashtra

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
छत्रपती संभाजीनगर : शहरात सुरू असलेल्या पोलिस भरती प्रक्रियेदरम्यान आज (शनिवारी) एक अत्यंत दुर्दैवी घटना (Police Recruitment Death) घडली. लोहमार्ग पोलिस पदासाठी घेतल्या जात असलेल्या शारीरिक चाचणीवेळी धावताना २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. संग्राम शिंदे (वय २३, रा. सांगली) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

