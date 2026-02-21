Police Recruitment Youth Death : पोलिस भरतीवेळी धावताना सांगलीच्या 23 वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी अंत; 1600 मीटरची 'ती' धाव ठरली शेवटची, खाकीचं स्वप्न उराशी, पण...

छत्रपती संभाजीनगर : शहरात सुरू असलेल्या पोलिस भरती प्रक्रियेदरम्यान आज (शनिवारी) एक अत्यंत दुर्दैवी घटना (Police Recruitment Death) घडली. लोहमार्ग पोलिस पदासाठी घेतल्या जात असलेल्या शारीरिक चाचणीवेळी धावताना २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. संग्राम शिंदे (वय २३, रा. सांगली) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर पोलिस अधीक्षक कार्यालयाअंतर्गत लोहमार्ग पोलिस भरतीसाठी (Maharashtra Police Bharti) मैदानी शारीरिक चाचण्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये संग्राम शिंदे हा सांगली जिल्ह्यातून सहभागी झाला होता. त्याला १६०० मीटर धावण्याची चाचणी पूर्ण करायची होती..National Highway Crime : पुणे-सोलापूर हायवेवर रक्ताचा सडा! दुचाकीला पिकअपची धडक अन् कोयत्याने सपासप वार; साडेचार वर्षांनंतर घेतला दुहेरी खुनाचा बदला?.धावण्याची चाचणी पूर्ण करत असताना अचानक त्याला चक्कर आली आणि तो मैदानावरच कोसळला. ही घटना घडताच तेथे उपस्थित पोलिस कर्मचारी आणि वैद्यकीय पथकाने तात्काळ मदतकार्य सुरू केले. संग्रामला त्वरित रुग्णवाहिकेतून घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी हलविण्यात आले..Bagalkot Shivaji Jayanti Violence : बागलकोटमध्ये शिवजयंती मिरवणुकीदरम्यान दगडफेक; तीन पोलिस जखमी, मुख्य आरोपी तंजीरसह आठ जण अटकेत.मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. तपासणीनंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे भरती प्रक्रियेदरम्यान काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.