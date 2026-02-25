Chhatrapati Sambhajinagar: ‘इकडं ये, कर टाइप, आता मीच दुय्यम निबंधक!’ अधिकाऱ्याच्या खुर्चीत खासगी व्यक्ती, संभाजीनगर येथील प्रकार..

छत्रपती संभाजीनगर: वेळ सकाळी अकराची. दुय्यम निबंधक सुटीवर होते. त्यांचा पदभार असलेला अधिकारीही आला नाही. त्यामुळे काम अडले. दस्त नोंदणीसाठी आलेले ताटकळले. त्यापैकी काहींनी थेट दुय्यम निबंधकाच्या दालनात घुसखोरी केली. गर्दीतून एकजण पुढे आला आणि ‘आज मी दुय्यम निबंधकांचा पदभार स्वीकारत आहे, ज्यांची सहमती आहे त्यांनी हात वर करा! कॉम्प्युटर ऑपरेटर कुठेय? चल रे, ये इकडे..’ असे म्हणत म्हणत खुर्चीत बस्तान मांडत कर्मचाऱ्यांना टाइपिंगचे आदेशही दिले. हा प्रकार घडला तो मंगळवारी (ता.२४) जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात. अबुलाला हाश्मी असे त्या व्यक्तीचे नाव आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...त्याचे झाले असे ः दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी आर. पी. राठोड सुटीवर असल्याने त्यांचा पदभार दीपक जाधव यांच्याकडे होता. राठोड वेळेत आले नाहीत; दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांसह नागरिक दस्त नोंदणीसाठी त्यांची वाट पाहत होते. त्यामुळे त्रस्त होऊन हाश्मी हे दुय्यम निबंधकाच्या दालनात घुसले. मागे इतर नागरिकही आले. हाश्मी यांनी दालनाचा ताबा घेत ‘अधिकारी अद्यापही आले नाहीत. त्यामुळे जनतेने मला दुय्यम निबंधक म्हणून नियुक्ती केले. आता मी कारभार पाहणार आहे’, असे म्हणत समोर असलेल्या गर्दीला उद्देशून ‘मला तुमचा पाठिंबा असेल, तर हात वर करा’, असे म्हटले. त्यावर अनेकांनी हात वर करून पाठिंबा दिला. त्यानंतर हाश्मी यांनी थेट खुर्चीत ठाण मांडले. इतकेच नव्हे, तर ‘आता सर्वांचे दस्त नोंदविले जातील. कोणतेही दस्त नाकारले जाणार नाही, पैसेही लागणार नाहीत’, अशी घोषणा केली..जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागवला अहवालव्हिडिओ समोर आल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहनिबंधक विवेक गांगुर्डे यांना फैलावर घेतले. नंतर गांगुर्डे यांनी वेळेवर कार्यालयात न येणाऱ्या राठोड यांचा अहवाल वरिष्ठांनी पाठविण्याचे आदेश लिपिक भगत यांना दिले..दीड कोटीचा महसूल बुडालासकाळी हा प्रकार घडल्यानंतर कार्यालय बंद करण्यात आले. त्यानंतर बीड बायपास परिसरात असणारे कार्यालयेही बंद करण्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. दोन्ही कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली होती. त्यामुळे दिवसभरात २५० दस्त नोंदणी होऊ शकली नाही. परिणामी, एक ते दीड कोटीचा महसूल बुडाल्याचे सूत्रांनी सांगितले..हात दाखवून अवलक्षण, गुन्हायाप्रकरणी कार्यालयातील अधिकारी रवींद्र युवराज तोंडे (वय ३०) यांनी तक्रार दिली. त्याआधारे हाश्मी यांच्यासह त्यांना हात वर करून पाठिंबा देणाऱ्या १०-१५ जणांवर गुन्हा नोंद झाला. त्यामुळे हात दाखवून अवलक्षण केल्यासारखीच त्यांची अवस्था झाली. दरम्यान, गुन्हा नोंद झाल्याची माहिती मिळताच हाश्मी यांनी सायंकाळी पाचच्या सुमारास पुन्हा कार्यालयासमोर येत ‘जेडीआर मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...राठोड नावाचे अधिकारी कार्यालयात वेळेत आले नसल्याचा प्रकार समोर आला. संबंधित राठोड यांना निलंबित करण्याची कार्यवाही करत आहोत. स्वतःला दुय्यम निबंधक म्हणत कार्यालयाचा ताबा घेणाऱ्या हाश्मीसह इतर १०-१५ जणांविरोधात गुन्हा नोंद केला.- दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.