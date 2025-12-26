छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : ऋषीकेश जाधवची ‘एनडीए’मध्ये भरारी; एकुलता असूनही कुटुंबाचा पाठिंबा

जिद्द, शिस्त आणि अखंड परिश्रम यांचा संगम साधत मराठवाड्याच्या मातीतील सुपुत्राने देशसेवेच्या स्वप्नाला दिला आकार.
rushikesh jadhav

rushikesh jadhav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - जिद्द, शिस्त आणि अखंड परिश्रम यांचा संगम साधत मराठवाड्याच्या मातीतील सुपुत्राने देशसेवेच्या स्वप्नाला आकार दिला आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातील मांडवा पठाण (तांडा) येथील ऋषीकेश प्रकाश जाधव याने भारतीय संरक्षण दलातील अधिकाऱ्यांची पायाभरणी करणाऱ्या खडकवासला (पुणे) येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (एनडीए) प्रवेश मिळवून उज्ज्वल यश संपादन केले. अत्यंत खडतर मानल्या जाणाऱ्या एनडीए परीक्षेत आणि त्यानंतरच्या एसएसबी मुलाखतीत यश मिळवीत ऋषिकेषने मराठवाड्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला.

Loading content, please wait...
Youth
NDA
motivational story
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com