Chhatrapati Sambhajinagar News : ऋषीकेश जाधवची ‘एनडीए’मध्ये भरारी; एकुलता असूनही कुटुंबाचा पाठिंबा

छत्रपती संभाजीनगर - जिद्द, शिस्त आणि अखंड परिश्रम यांचा संगम साधत मराठवाड्याच्या मातीतील सुपुत्राने देशसेवेच्या स्वप्नाला आकार दिला आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातील मांडवा पठाण (तांडा) येथील ऋषीकेश प्रकाश जाधव याने भारतीय संरक्षण दलातील अधिकाऱ्यांची पायाभरणी करणाऱ्या खडकवासला (पुणे) येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (एनडीए) प्रवेश मिळवून उज्ज्वल यश संपादन केले. अत्यंत खडतर मानल्या जाणाऱ्या एनडीए परीक्षेत आणि त्यानंतरच्या एसएसबी मुलाखतीत यश मिळवीत ऋषिकेषने मराठवाड्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला..ऋषिकेश आता एनडीएच्या १५५ व्या कोर्ससाठी पुणे येथे दाखल होणार असून, पुढील तीन वर्षे तो कठोर लष्करी प्रशिक्षणातून अधिकारी घडण्याची वाट चालणार आहे. वडील भारतीय सैन्यात कार्यरत असल्यामुळे बदलीनिमित्त विविध शहरांत शिक्षण घेण्याचा अनुभव त्याला लहानपणापासूनच लाभला..अहिल्यानगर, हैदराबाद आणि बंगळुरू येथे पहिली ते नववीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर दहावी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण दिल्ली येथील आर्मी स्कूलमध्ये पूर्ण झाले. सतत बदलणाऱ्या वातावरणातही शिस्त, आत्मविश्वास आणि ध्येयावर लक्ष केंद्रित ठेवण्याची सवय त्याला लष्करी संस्कारांतून मिळाली..शालेय जीवनातच एनडीएमध्ये जाण्याचे स्वप्न त्याने बाळगले होते. अभ्यासासोबतच शारीरिक तंदुरुस्ती, नेतृत्वगुण आणि मानसिक खंबीरपणा यावर त्याने विशेष भर दिला. एकुलता एक मुलगा असूनही वडिलांनी त्याच्या देशसेवेच्या ध्येयाला पूर्ण पाठिंबा दिला..आई-वडील, शिक्षक आणि मार्गदर्शक यांच्या प्रोत्साहनामुळेच हे यश शक्य झाल्याचे ऋषिकेश नम्रपणे सांगतो. देशसेवेच्या दिशेने उचललेले हे पहिले ठोस पाऊल असून, भविष्यात भारतीय सैन्य दलात अधिकारी म्हणून राष्ट्रसेवा करण्याचा निर्धार ऋषिकेशने व्यक्त केला आहे. त्याची ही भरारी अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे..