Jalna News : जालन्यातील अतिवृष्टी अनुदान गैरव्यवहार; महसूलच्या २८ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल

जालना/अंबड : जिल्ह्यासह राज्यभरात सहा महिन्यांपासून गाजत असलेल्या अतिवृष्टी अनुदान वाटप गैरव्यवहारप्रकरणी महसूल विभागाच्या २८ कर्मचाऱ्यांवर मंगळवारी (ता. १९) रात्री अंबड पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात आले. यामध्ये तलाठी, संगणक ऑपरेटर व नेटवर्क इंजिनिअर यांचा समावेश आहे..जिल्ह्यात २०२२ ते २०२४ या कालावधीत शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी व गारपिटीची नुकसान भरपाई म्हणून मंजूर झालेल्या अनुदान वाटपात ७९ कोटींपैकी तब्बल ४२ कोटींचा अपहार उघडकीस आला. तलाठ्यांसह महसूलचे कर्मचारी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक असे एकूण ७६ अधिकारी व कर्मचारी या प्रकरणात दोषी आढळून आले. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे म्हणून विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला. त्यामुळे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी देखील गुन्हा दाखल करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. .दरम्यान, या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंबड उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांना प्राधिकृत करून गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार मंगळवारी (ता. १९) गुन्हे दाखल होतील, अशी शक्यताही 'सकाळ'ने वर्तविली होती. दरम्यान, सहायक महसूल अधिकारी विलास कोमटवार यांच्या फिर्यादीवरून आज दुपारपासून गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अखेर रात्री उशिरापर्यंत तलाठ्यांसह महसूलच्या २८ कर्मचाऱ्यांवर अंबड पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आता उर्वरित दोषी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे कधी दाखल होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखलगणेश मिसाळ, कैलास घारे, विठ्ठल गाडेकर, बाळू सानप, पवनसिंग सुलाने, शिवाजी ढालके, कल्याणसिंग बमनावत, सुनील सोरमारे, मोहित गोषिक, चंद्रकांत खिल्लारे, रामेश्वर जाधव, डिगंबर कुरेवाड, किरण जाधव, रमेश कांबळे, सुकन्या गवते, कृष्णा मुजगुले, विजय जोगदंड, श्रीनिवास जाधव, विनोद ठाकरे, प्रवीण शिनगारे, बप्पासाहेब भुसारे, सूरज बिक्कड, सुशील जाधव, वैभव आडगावकर, विजय भांडवले, रामेश्वर बारहाते, आशिष पैठणकर, दिनेश बेराड या अठ्ठावीस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत..