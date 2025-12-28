Chhatrapati Sambhajinagar News : निवडणुकीत भाजपला ‘खान’ लागतो! धर्मावर नव्हे विकासावर बोला - रशीद मामू

छत्रपती संभाजीनगर - ‘भाजपकडून महापालिकेची निवडणूक विकासाऐवजी हिंदू-मुस्लिम विषयावर नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांना निवडणूक आल्यावरच ‘खान’ लागतो. पण, धर्मावर नव्हे विकासावर बोलावे. मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश केल्याने त्यांच्या पायाखालची वाळू घसरली. मी हिंदुस्थानी आहे, विश्व हिंदू परिषदेचे देवेंद्र शर्मा माझे गुरू आहेत..सर्वच जातिधर्मांमध्ये माझे चांगले संबंध आहेत. परंतु, सोशल मीडियावरून माझी बदमानी केली जात असून, याविरोधात पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दिली आहे, असे माजी महापौर रशीद मामू यांनी शनिवारी (ता. २७) पत्रकार परिषदेत सांगितले.रशीद मामू म्हणाले, ‘‘मी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम आंदोलनातील कार्यकर्ता आहे. अनेक आंदोलनांत सक्रिय सहभाग नोंदवलेला आहे. माझ्यावर धर्मांध म्हणून एकही गुन्हा नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शिवबंधन बांधून शिवसेनेत प्रवेश करताच भाजपने मला धर्मांध ठरवून राज्यभर बदनामी सुरू केली..एकीकडे भाजप विकासाचा अजेंडा राबवितो तर दुसरीकडे दुसरीकडे हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ५० वर्षांपासून सार्वजनिक जीवनात काम करीत आहे. जिल्हा गणेश महासंघाने कार्यकर्ता म्हणून माझा गौरव केला. अनेक पुरस्कार मला देण्यात आले.शहराचा महापौर म्हणून महापालिकेत ‘वंदे मातरम्’ने सर्वसाधारण सभेला सुरवात केली. माझ्यावर पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा दिल्याचा पुरावा द्यावा, दंगल घडवून आणल्याचाही पुरावा द्या’’, असे आव्हान त्यांनी दिले..बाळासाहेबांसोबत दीड तास चर्चाशहराचा मी महापौर झाल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटलो होतो. त्यावेळी त्यांनी दीड तास माझ्यासोबतच चर्चा केली होती, ‘‘चांगला महापौर आहे, त्रास देऊ नका,’’ असे त्यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले होते, अशी आठवण रशीद मामू यांनी सांगितली..खैरेंचा विरोध गैरसमजातूनमाजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्याकडून सुरू असलेला विरोध गैरसमजातून आहे. खैरे हे आमच्या पक्षाचे नेते आहेत. त्यांच्यावर माझी कोणतीही नाराजी नाही, असे रशीद मामू म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.