Ratheesh Kulkarni Guinness World Record: पाण्याखाली राष्ट्रध्वज फडकविण्याचा विक्रम; गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड; अंदमान-निकोबार बेटांवर रतीश कुलकर्णी यांनी रचला इतिहास

समर्थनगर: गेल्या १२ वर्षांपासून स्कूबा डायव्हिंग प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या रतीश दिवाकर कुलकर्णी यांनी अंदमान-निकोबार बेटांवरील समुद्रात पाण्याखाली सर्वांत मोठा राष्ट्रीय ध्वज फडकविण्याचा तसेच पाण्यात ‘टॉलेस्ट ह्युमन स्टॅक’ अर्थात मानवी शरीरांची सर्वांत उंच रचना उभारण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड ३ मे २०२६ रोजी आपल्या नावावर केला. .या ऐतिहासिक कामगिरीची दखल घेत अंदमान आणि निकोबार बेटांचे उपराज्यपाल ॲडमिरल डी.के. जोशी यांच्या हस्ते रतीश यांना प्रशस्तिपत्र आणि पदक देऊन गौरविण्यात आले. स्वातंत्र्य दिन १५ ऑगस्ट २०२६च्या निमित्ताने हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. समर्पण, शिस्त, धाडस आणि साहसाच्या जोरावर समर्थनगर येथील कुलकर्णी यांनी जागतिक स्तरावर छत्रपती संभाजीनगरसह महाराष्ट्राचा गौरव केला आहे..Gold price prediction : सोने पुन्हा दोन लाखांवर जाणार? तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज, चांदी दर नवा उच्चांक गाठणार.व्यावसायिक डायव्हिंग प्रशिक्षकांची आंतरराष्ट्रीय संस्था पीएडीआय येथे प्रमुख प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या रतीश यांनी आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाचा आणि डायव्हिंग कौशल्याचा उपयोग या विक्रमांसाठी केला. समुद्राच्या पाण्याखाली मोठ्या आकाराचा राष्ट्रध्वज फडकविण्यासाठी अचूक नियोजन, उत्कृष्ट सांघिक कार्य, शिस्त, समन्वय आणि सुरक्षिततेचे काटेकोर पालन आवश्यक होते. या सर्व बाबींचे प्रभावी नियोजन करत त्यांनी ही ऐतिहासिक कामगिरी यशस्वी केली..Young Artist: प्रशिक्षण नाही, पण कलेची कमाल! बारावीतील अवधूतने साकारली मान्यवरांची हुबेहूब पोर्ट्रेट्स, गाठले यशाचे शिखर...रतीश कुलकर्णी यांचा हा प्रवास केवळ वैयक्तिक यशाची कहाणी नाही, तर कठोर परिश्रम, जिद्द, धैर्य आणि आपल्या क्षेत्रातील प्रावीण्याच्या जोरावर जागतिक स्तरावर देशाचे नाव उंचावण्याची प्रेरणादायी गाथा आहे. समर्थनगरपासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास अंदमानच्या अथांग समुद्रापर्यंत पोचला आणि दोन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डच्या रूपाने त्याची इतिहासात नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.