Chandrashekhar Bawankule: खरी कर्जमाफी मध्यमवर्गीय, गरजू शेतकऱ्यांसाठीच असणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, निर्णय लवकरच होणार!

किल्लारी (जि. लातूर) : ''मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय लवकरच होणार आहे. खरी कर्जमाफी ही मध्यमवर्गीय, गरजू शेतकऱ्यांसाठीच असणार आहे'', असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुक प्रचारासाठी लामजना (ता. औसा ) येथे झालेल्या सभेत ते बोलत होते. माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष बसवराज पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार आदी उपस्थित होते. ''अभिमन्यू, तुम्ही सर्व गावांची यादी तयार करा. मी एक शासन आदेश काढून गायरान, बंजारा वस्ती किंवा इतर वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या सर्व कुटुंबांचे कबाले वाटप करून देण्याची जबाबदारी घेतो'', असे बावनकुळे यांनी आमदार पवार यांनी उद्देशून सांगितले.

केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची त्यांनी माहिती दिली. आमदार अभिमन्यू पवार, संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या कार्याचे त्यांनी कौतुक केले. जिल्हा परिषद निवडणूक ही व्यक्तींसाठी मर्यादित नसून, केंद्राच्या ५५ व राज्याच्या ४४ योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोचवण्यासाठी आहे. ओबीसी, बंजारा व वंचित घटकांसाठी विशेष योजना राबवत विकसित लातूर २०४७ या दृष्टिकोनातून लातूर, निलंगा व किल्लारीचा विकास केला जाणार आहे.

केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीचा मोठा लाभ मराठवाड्यासह लातूर जिल्ह्याला होईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. लाडकी बहीण योजना बंद होऊ दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.आमदार निलंगेकर, आमदार पवार, बसवराज पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.