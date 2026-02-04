छत्रपती संभाजीनगर

Chandrashekhar Bawankule: खरी कर्जमाफी मध्यमवर्गीय, गरजू शेतकऱ्यांसाठीच असणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, निर्णय लवकरच होणार!

Middle class farmers loan waiver Decision soon: शेतकऱ्यांसाठी लवकरच कर्जमाफीचा निर्णय, महसूलमंत्री बावनकुळे यांची घोषणा
Chandrashekhar Bawankule
Chandrashekhar Bawankulesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किल्लारी (जि. लातूर) : ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय लवकरच होणार आहे. खरी कर्जमाफी ही मध्यमवर्गीय, गरजू शेतकऱ्यांसाठीच असणार आहे’’, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Latur
Maharashtra Government
district
loans
Farm
chandrashekhar bawankule

Related Stories

No stories found.