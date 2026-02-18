जमिनीच्या वादातून सेवानिवृत्त वनअधिकाऱ्याचे अपहरण; सात तास अमानुष छळ, थरारक घटनेने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खळबळ!

छत्रपती संभाजीनगर: बीड बायपास परिसरातील कोट्यवधी रुपयांच्या जमीन वादातून निवृत्त सहायक वन संरक्षक अधिकारी एकनाथ कान्हेरे (वय ६८, रा. गारखेडा) यांचे रविवारी (ता. १५) भरदिवसा अपहरण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली. अनोळखी चौघांनी त्यांना मारहाण करत अंगावर अनोळखी रसायन टाकले, तसेच जमिनीवरील दावा सोडण्याची धमकी देत त्यांच्या हातातील अंगठी आणि रोख रक्कम लुटली. सुमारे सात तासांच्या या थरारक प्रकारानंतर त्यांना बदनापूर परिसरात सोडून आरोपी पसार झाले. .Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले... याप्रकरणी सोमवारी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीचा आशय असा ः ‘कान्हेरे यांची चिकलठाणा बीड बायपासलगत गट क्रमांक ६३१ मध्ये शेती आहे. ते १५ फेब्रुवारीला सकाळी शेतात गेले होते. दुपारी बाराच्या सुमारास कारमध्ये बसत असताना आरोपींनी त्यांना पकडले. .त्यांच्या कारचा ताबा घेत डोळ्यांवर पट्टी बांधून मागील सीटखाली झोपवले. हात बांधून बरगड्यांवर रसायन टाकत पैशांची मागणी केली. ‘तुझी शेती कुठे आहे, आम्हाला सर्व माहिती आहे,’ असे म्हणत पवार, तुपे व तेजराव यांच्या नावाने धमक्या देत मारहाण करण्यात आली. काही तासांनी आरोपींनी वाहन बदलले. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.मोबाइलवरील कॉलवर खोटे बोलण्यास भाग पाडले. सायंकाळी सातच्या सुमारास बदनापूर भागात त्यांना सोडून देण्यात आले. स्थानिकांच्या मदतीने कान्हेरे यांनी मुलाशी संपर्क साधून घरी परतले. ’ या तक्रारी आधारे गुन्हा नोंद झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.