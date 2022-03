अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या धडकेत सेवानिवृत्त शिक्षक जागीच ठार

By

पाचोड (जि.औरंगाबाद) : अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या एका भरधाव वेगातील ट्रॅक्टरने शेतातुन पिकास पाणी भरून घराकडे रस्त्याने पायी येणाऱ्या सेवानिवृत्त शिक्षकाला जोराची धडक दिली. यात ते जागीच ठार झाल्याची घटना पाचोड- झोडेगाव रस्त्यावर घडली आहे. भिमराव नानाजी लंके (वय ७०, रा. पाचोड, ता.पैठण) असे मृताचे नाव आहे. अधिक माहीती अशी, औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्ह्यातील पाचोड (शिवाजीनगर) येथील सेवानिवृत्त शिक्षक भिमराव नानाजी लंके हे आपल्या पाचोड-झोडेगाव शिवारातील शेतजमीन सेवानिवृतीनंतर कसुन आपल्या कुंटुंबियाचा चरितार्थ चालवत होते. दिवसा भारनियमन असल्याने ते सोमवारी (ता.२१) रात्री आपल्या शेतातील पिकांना पाणी भरण्यासाठी शेतावर गेले होते. (Retired Teacher Died In Tractor Accident In Pachod Of Aurangabad)

हेही वाचा: मेहुण्यावर ईडीच्या छाप्यानंतर मातोश्रीचे दरवाजे हलतायत, भाजपची ठाकरेंवर टीका

रात्रभर पाणी भरल्यानंतर ते मंगळवारी (ता.२२) सकाळी पाच वाजेच्या सुमारास पायी घराकडे निघाले असता याच शिवारातील गल्हाटी नदीवरून अवैध वाळू घेऊन सुसाट धावणाऱ्या ट्रॅक्टरने त्यांना पाठीमागून जोराची धडक देत त्यांना चिरडल्याने त्याच्या पायाचे तीन तुकडे झाले तर छातीत गंभीर जखम होऊन ते जागीच ठार झाले. दरम्यान त्यांनी ही घटना घडताच मृत्यूपुर्वी आपल्या परिवारातील सदस्यांना मोबाईलद्वारे आपला अपघात होऊन आपणास ट्रॅक्टरने उडवले असल्याचे सांगितले. या घटनेची माहिती मिळताच त्यांच्या कुटुंबातील नातेवाईक व ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तोपर्यंत अपघातग्रस्त ट्रॅक्टरचालक ट्रॅक्टर घेऊन पसार झाला होता. नातेवाईक व ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन भिमराव लंके यांना उपचारार्थ पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. चौरे यांनी त्यास तपासून मृत घोषित केले. या घटनेमुळे पाचोड परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. पाचोड पोलीस ठाण्यात या घटनेची नोंद करण्यात आली असुन या घटनेचा तपास बीट नाईक संतोष चव्हाण, रविंद्र आंबेकर करीत आहेत.

हेही वाचा: Aurangabad|धक्कादायक ! तेराव्याचा कार्यक्रम उरकून परतणाऱ्या तरूणाचा मृत्यू

अपघात नसुन घातपाताचा आरोप

मृत भिमराव लंके यास दोन बायका असुन त्यांच्यात व पहिल्या पत्नीच्या नातवंडात संपत्तीवरून वाद सुरू आहे. त्या वादातूनच त्यांचा घात केल्याचा आरोप नातेवाईकानी केला. हा अपघात नसुन त्यांची हत्या केला. एवढेच नव्हे तर त्यांचेविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करावा अन् नंतरच अंत्यविधी करावा असा हट्ट काही नातेवाईकांनी केला. त्यामुळे दोन तास अंत्यविधी रखडला. पोलिसांच्या आश्वासनानंतर अंत्यविधी उरकण्यात आला. मात्र या संदर्भात उशिरापर्यंत तक्रार देण्यात आली नव्हती.

हेही वाचा: अमेरिकेकडून भारताला मोठी ऑफर, पंतप्रधान मोदी घेणार का पुढाकार?

वाळुची वाहने ठरत आहेत निष्पाप जीवांचे यमदूत

पैठण (Paithan) तालुक्यातील वाळुपट्ट्याचा अद्याप लिलाव झाला नसला तरी वाळु उपसा मात्र बेसुमार सुरू आहे. शेकडो वाहने गोदावरी पट्टयासह नदी-नाल्यासह ओढयांना आपले लक्ष बनवित आहेत. साजेगाव, नांदर, पाचोड, पाचोड खूर्द, रांजनगाव दांडगा, लिबगाव शिवारातुन अहोरात्र अवैध वाळु उपसा करून वाहने सुसाट वेगाने रस्त्याने कुणाचीही पर्वा न करता धावून निष्पाप व्यक्तींचा बळी घेत आहे. यात महसुल विभागाने नियुक्त केलेले पथकच फरारी असुन महसुलसह पोलिस विभाग आपले 'अनधिकृत' उत्पन्न वसुल करण्यात व्यस्त असल्याने कार्यवाहीकडे डोळेझाक करीत आहे. निसर्गप्रेमीनी तातडीने गल्हाटी, विरभद्रा व साजेगाव शिवारातील नदीवरील अवैध वाळु उपसा थांबवावा अशी मागणी केली आहे.