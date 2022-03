Aurangabad|धक्कादायक ! तेराव्याचा कार्यक्रम उरकून परतणाऱ्या तरूणाचा मृत्यू

By

पाचोड (जि.औरंगाबाद) : पाटेगाव (ता.पैठण) येथून तेराव्याचा कार्यक्रम उरकून दुचाकीवरुन घरी परतणाऱ्या तरुणास वाहनाने जोराची धडक दिल्याने तो जागीच ठार झाल्याची घटना पाचोड -अंबड राज्य महामार्गावर सुयोग मंगल कार्यालयाजवळ सोमवारी (ता.२१) रात्री घडली. ज्ञानेश्वर दामोधर कोटंबे (वय २७) असे अपघातात ठार झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. यासंबंधी अधिक माहिती अशी, नागोण्याचीवाडी (ता.अंबड) येथील ज्ञानेश्वर कोटंबे हा तरूण त्याच्या मेहुण्याच्या तेराव्याच्या कार्यक्रमासाठी औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्ह्यातील पाटेगाव (ता. पैठण) येथे गेला होता. कार्यक्रम आटोपून रात्री तो दुचाकीवरून आपल्या गावी नागोण्याचीवाडीकडे निघाला. (Youth Died In Road Accident In Paithan Taluka Of Aurangabad)

भरधाव दुचाकीने गावी येत असताना त्याच्या दुचाकीस पाचोडपासुन जवळ असलेल्या सुयोग मंगल कार्यलयासमोर पाठीमागून भरधाव वेगात येणाऱ्या वाहनाने जोराची धडक दिली. यात दुचाकीस्वार ज्ञानेश्वर कोटंबे हा दुचाकीवरून रस्त्याखाली फेकला गेला. यात त्यास गंभीर मार लागला. दरम्यान हा अपघात होताच उपस्थित स्थानिक नागरिकांनी तातडीने ज्ञानेश्वर कोटंबे यास पाचोड येथील ग्रामीण रूग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. चौरे यांनी ज्ञानेश्वर कोटंबे यास तपासून मृत घोषीत केले.

या घटनेची पाचोड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश सुरवसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी प्रशांत नांदवे,रविद्र आंबेकर आदी करीत आहे. ज्ञानेश्वर कोटंबे हा पाचोड येथील एका दुकानावर कामांस होता. त्याच्या अचानक अपघाताने झालेल्या मृत्यूमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.