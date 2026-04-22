Chhatrapati Sambhajinagar: महसूल ठप्प, घाटीत शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या;साडेपाच हजारांवर कर्मचारी सहभागी, कामांसाठी आलेल्यांचे हाल

छत्रपती संभाजीनगर: राज्यव्यापी संपात मराठवाड्यातील महसूल विभागाचे तब्बल पाच हजार ६२० कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांसह शेतकरी, संबंधितांचे कामकाज ठप्प झाल्याचे चित्र मंगळवारी (ता.२१) पाहावयास मिळाले..विविध मागण्यासांठी राज्यातील १७ लाख कर्मचारी २१ एप्रिलपासून संपावर गेले आहेत. राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेने हा संप पुकारला आहे. या संपात मराठवाड्यातील महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांचा मोठा सहभाग आहे..आठ जिल्ह्यांत महसूलचे तब्बल सात हजार ६६ कर्मचारी आहेत. यापैकी पाच हजार ६२० संपात सहभागी झाले आहेत. ३२० कर्मचारी पूर्वपरवानगीने रजेवर आहेत. तर केवळ एक हजार १२६ कर्मचारी कामावर हजर असल्याचे विभागीय आयुक्तालयातर्फे सांगण्यात आले..या संपामुळे विभागातील महसूल विभागाचे संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले आहे. कामांसाठी कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. विभागीय कार्यालयातील केवळ १७ कर्मचारी संपात सहभागी असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे मुद्रांक, नोंदणी कार्यालयात दैनंदिन लाखो रुपयांची होणारी उलाढाल कर्मचाऱ्यांच्या संपाने एक रुपयाचीही होऊ शकली नसल्याचे सहनिबंधक विवेक गांगुर्डे यांनी सांगितले..आरटीओच्या कामकाजावर परिणामआरटीओ कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपात मंगळवारी सहभागी झाले. परिणामी, अनेक कामांवर परिणाम झाला. संपादरम्यान सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांनी विविध कक्षांचे कामकाज केले..शासकीय मुद्रणालयसंघटनेचे सरचिटणीस देवानंद लांडगे, महासंघाचे उपाध्यक्ष यशवंत गावडे, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष वसंत बागडे यांच्या मार्गदर्शनात मुद्रणालय मुख्य द्वारासमोर निदर्शने केली. कैलास जगताप, गंगाधर जक्केवाड, संतोष साबळे, आनंद पुंड, गणेश ढोके, धनंजय सावंत, वैशाली भिंगारे, मीरा जाधव, मिथिलेश अंभोरे, शिवाजी एखंडे, अनिल पवार उपस्थित होते.